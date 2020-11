Hoe een seksschandaal Joe Biden de helft van zijn macht dreigt te kosten

Het leven in de VS door Vlaamse ogen: “‘Biden of Trump?’ is nu de start van een gesprek”

3 oktober Nog precies één maand. Dan stemmen de Amerikanen voor hun volgende president. Ook Vlamingen in de VS voelen de verkiezingskoorts toenemen. “Wij wonen hier 24 jaar. Als het nog eens Trump wordt, zijn we hier weg”, klinkt het bij de ene. “Ik sta volledig achter het beleid van Trump”, aldus de andere. Het leven in Amerika door verschillende Vlaamse ogen.