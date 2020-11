Hoe anders zullen de VS en de wereld er uitzien wanneer Biden president wordt

Covid-19/Economie

“It’s the economy stupid!” Sinds George Bush sr. in 1992 door het thema economie de duimen moest leggen voor Bill Clinton, verliest geen enkele presidentskandidaat dat nog uit het oog. Als het coronavirus geen roet in het eten had gegooid, had Donald Trump daarmee hoogstwaarschijnlijk ook deze verkiezingen met de vingers in de neus gewonnen.