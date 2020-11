Hillary Clinton deelt warme brief die George H.W. Bush achterliet voor zijn opvolger Bill Clinton: “Zo doen we het in Amerika”

Het is traditie dat de uittredende president een brief nalaat voor zijn opvolger, maar of Trump in januari zo grootmoedig zal zijn, is nog maar de vraag.



“Dit is hoe we het doen in Amerika”, schreef Hillary Clinton vandaag in een sneer naar ‘the Donald’. “Sinds het prille begin hebben Amerikaanse presidenten de wil van het volk aanvaard en deelgenomen aan een vreedzame machtsoverdracht. Dat is wat onze democratie zo uniek en zo duurzaam maakt”, schreef ze op Instagram bij de brief die haar man Bill kreeg van zijn voorganger George H.W. Bush. Die luidt als volgt: