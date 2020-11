Greet de Keyser: "Trump hoopt dat benoeming conservatieve rechter in zijn voordeel speelt"

De verkiezin­gen tot nu toe: Amerika diep verdeeld, wachten op cruciale staten. Trump spreekt van ‘fraude’ en claimt overwin­ning al

12:08 Huidig president Donald Trump, een Republikein, en zijn Democratische uitdager Joe Biden zijn verwikkeld in een spannende nek-aan-nekrace. Biden is een vroege voorsprong kwijtgeraakt nu Trump enkele cruciale staten heeft vastgehouden. Op dit moment heeft Biden 238 kiesmannen verzameld, Trump 213. Een zegezekere Trump heeft echter al aangekondigd dat hij naar het Supreme Court, de hoogste rechtbank in de Verenigde Staten, zal stappen omdat hij wil dat de tellingen gestopt worden. “Wij hebben gewonnen”, zei hij. “Dit is een fraude tegen onze natie.”