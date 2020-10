Greet De Keyser telt af. Bijna klaar

Onze experte Greet De Keyser over belasting­aan­gif­te Trump: hoe schadelijk is dit voor de president?

28 september De krant New York Times onthulde het voorbije weekend dat de Amerikaanse president Donald Trump in tien van de afgelopen vijftien jaar helemaal geen inkomstenbelasting afdroeg, mede omdat hij opgaf veel meer geld te verliezen dan te verdienen. De vraag is nu of dat hem parten zal spelen bij de aankomende presidentsverkiezingen.