Fox News en andere pro-Trump-media trekken fraudeclaims in na dreiging met rechtszaak

De ultieme wraak: Hillary Clinton één van de 306 kiesmannen en -vrouwen die Joe Biden vandaag stap verder richting Witte Huis brengen

14 december In de VS komen vandaag de 538 kiesmannen en -vrouwen bij elkaar in het Kiescollege om formeel de volgende Amerikaanse president te verkiezen. En voor één iemand zal dat een bijzonder speciaal moment worden. Nadat ze het vier jaar geleden vruchteloos opnam tegen Donald Trump, mag Hillary Clinton namelijk samen met 305 andere Democraten haar stem uitbrengen voor Joe Biden als de volgende en 46ste president van de Verenigde Staten. Voor Trump betekent het een nieuwe en wellicht definitieve knauw in zijn pogingen de uitslag nog in zijn voordeel te keren, al geeft hij het nog niet op.