Dit moet je weten over de resultaten van de Amerikaanse verkiezingen: Biden presteert niet zoals verwacht

UPDATE Trump en Melania testen positief op coronavi­rus en gaan in quarantai­ne

2 oktober President Donald Trump en zijn vrouw Melania hebben positief getest op het coronavirus. Ze lieten zich testen nadat Hope Hicks, een vooraanstaande adviseur van Trump, besmet bleek. De president en zijn echtgenote gaan in quarantaine. Dat meldt Trump zelf op Twitter. Zijn verkiezingsrally vandaag op de luchthaven in Orlando zal nu moeten worden afgelast. “Het land wordt in onzekerheid gestort”, schrijft de New York Times.