De verkiezingen tot nu toe: Amerika diep verdeeld, wachten op cruciale staten. Trump spreekt van ‘fraude’ en claimt overwinning al

Huidig president Donald Trump, een Republikein, en zijn Democratische uitdager Joe Biden zijn verwikkeld in een spannende nek-aan-nekrace. Biden is een vroege voorsprong kwijtgeraakt nu Trump enkele cruciale staten heeft vastgehouden. Op dit moment heeft Biden 238 kiesmannen verzameld, Trump 213. Een zegezekere Trump heeft echter al aangekondigd dat hij naar het Supreme Court, de hoogste rechtbank in de Verenigde Staten, zal stappen omdat hij wil dat de tellingen gestopt worden. “Wij hebben gewonnen”, zei hij. “Dit is een fraude tegen onze natie.”

Biden nam eerst een grote voorsprong, maar die raakte hij kwijt toen bleek dat Trump in enkele belangrijke staten de winst kon pakken, zoals in Florida, Texas en Ohio. Trump won die staten ook in 2016 maar de Democraten hoopten de staten nu te veroveren op de president.

Wachten op cruciale staten

De verkiezingsstrijd wordt nu beslist in enkele belangrijke staten, waaronder Pennsylvania (20 kiesmannen), Michigan (16), North Carolina (15), Georgia (16) en Wisconsin (10). Het kan nog uren, zo niet dagen duren, voordat de uitslagen daar bekend zijn. Oorzaak is het grote aantal stemmen dat per post werd uitgebracht en de vele nieuwe kiezers.

Pennsylvania, goed voor 20 kiesmannen, lijkt op dit moment naar Trump te gaan. Met 74 procent van de stemmen geteld heeft de Republikein een grote voorsprong van bijna 56 procent, maar er moeten nog bijna anderhalf miljoen stemmen per post worden geteld. Mensen die hun stembiljetten vooraf al per post hadden opgestuurd, komen overwegend uit het Democratische kamp. Om te winnen moet Biden volgens CNN ongeveer drie kwart van die stemmen binnenrijven. Dat wordt moeilijk, maar is niet onmogelijk.

Ook in Michigan heeft Trump een voorsprong van 53 procent. Maar ook daar moet nog meer dan een kwart van de stemmen worden geteld, en in Democratische bolwerken zoals Detroit, in Wayne County, is dat zelfs nog meer dan de helft. Michigan is goed voor 16 kiesmannen.

In Wisconsin heeft Trump een kleine marge van iets meer dan 51 procent. Ook dat wordt dus erg nipt. 72 procent van de stemmen is er geteld en over een halfuurtje zouden de resultaten daar duidelijk moeten zijn, kondigde de staat aan. Wisconsin heeft 10 stemmen in het kiescollege.

Georgia en North-Carolina, in het zuiden van het land, hebben meer dan 90 procent van de stemmen geteld. In beide staten heeft Trump een voorsprong, maar vooral in Georgia zou dat volgens CNN nog kunnen keren omdat de grootste kiesdistricten daar voornamelijk voor Biden hebben gestemd en precies in die districten nog veel stemmen geteld moeten worden. Georgia is goed voor 16 kiesmannen, North Carolina telt er 15.

In Nevada, in het westen van de Verenigde Staten, heeft Biden een zeer nipte voorsprong van iets meer dan 50 procent, maar iets meer dan een vijfde van de stemmen moet nog worden geteld. Nevada heeft 6 stemmen in het kiescollege.

Alaska heeft nog geen derde van de stemmen geteld en dus is de uitslag daar erg onduidelijk. De staat is echter doorgaans niet doorslaggevend, omdat ze maar 3 kiesmannen telt.

Quote We hebben deze verkiezin­gen gewonnen. Dit is een megafraude. Ons doel is nu de integri­teit van de verkiezin­gen te garanderen. We gaan naar het Hoogge­rechts­hof. Het stemmen moet stoppen Donald Trump

Overwinningsclaim

Hoewel er nog miljoenen stemmen moeten worden geteld, claimde Trump al de overwinning tijdens een persconferentie. Ook beweerde hij zonder enig bewijs dat er is gefraudeerd. Volgens de president staat hij ‘duidelijk voor’ en zal het late tellen van per post gestuurde stemmen ‘leiden tot fraude’. “We hebben deze verkiezingen gewonnen. Dit is een megafraude”, aldus Trump. “Ons doel is nu de integriteit van de verkiezingen te garanderen. We gaan naar het Hooggerechtshof. Het stemmen (tellen van de stemmen, red.) moet stoppen.”

Biden zei zijn aanhang iets daarvoor nog vertrouwen te houden tot alle stemmen zijn geteld. De Democraat zei dat hij er vertrouwen in heeft dat híj de verkiezingen gaat winnen, maar riep zijn achterban op om geduld te hebben. “We wisten dat vanwege het ongekende grote aantal vroege stemmers, dit een tijdje zou duren. We zullen geduld moeten hebben. Het is pas voorbij als elke stem is geteld.” En ook: “Het is niet aan mij of aan Trump om de uitslag te bepalen, dat is aan het Amerikaanse volk.”

Volledig scherm Hoewel er nog miljoenen stemmen moeten worden geteld, claimde Trump woensdagmorgen al de overwinning. Ook beweerde hij zonder enig bewijs dat er is gefraudeerd. © EPA

“Schandelijk, ongekend en onjuist”

De oproep van Trump om te stoppen met het tellen van stemmen in verschillende staten is “schandelijk, ongekend en onjuist”, liet de manager van Bidens campagneteam na de uithaal optekenen in een verklaring. Als de president inderdaad probeert om via de rechter de telling stil te laten leggen - iets wat hij expliciet uitsprak - heeft het team van Biden “juridische teams klaarstaan om zich daartegen te verzetten. En zij zullen overwinnen”.

“Het is schandalig omdat het een ongegeneerde poging is om Amerikaanse burgers hun democratische rechten te ontnemen. Het was ongekend, omdat nooit eerder in onze geschiedenis een president heeft geprobeerd Amerikanen hun stem af te pakken in een nationale verkiezing.” “En het was onjuist, omdat het niet gaat gebeuren. Het tellen zal niet stoppen. Het gaat door totdat elke geldige stem is geteld. Want dat is wat onze wet voorschrijft.”

Morele overwinning

In de peilingen lag Trump aanvankelijk nog ver achter op Biden. Maar om een kans te maken op het presidentschap moet Biden de winst pakken in enkele staten die vooraf aan Trump werden toegerekend. Daar slaagt de Democraat tot nu toe mogelijk alleen in Arizona in, voorspellen Amerikaanse media. Het zou voor het eerst sinds 1996 zijn dat een Democratische presidentskandidaat de staat Arizona wint, die goed is voor 11 stemmen in het kiescollege.

Trump pakt de cruciale ‘swing state’ Florida. Dat levert hem niet alleen een hoop kiesmannen (29) op; bovenal is dat ook een grote morele overwinning. Sinds 1992 werd de kandidaat die in Florida de winst pakte uiteindelijk ook president.

Volledig scherm Trump-aanhangers in Miami, Florida. © REUTERS

De voorlopige tussenstand:

Joe Biden wint momenteel de staten Californië, Washington, Oregon, New York, Vermont, Massachusetts, Minnesota, Connecticut, New Jersey, Maryland, New Hampshire, Delaware, Virginia, Illinois, Colorado, New Mexico en Hawaii.

Donald Trump gaat aan de haal met Idaho, Montana, Utah, West Virginia, South Carolina, Indiana, Kentucky, Tennessee, Alabama, Mississippi, Missouri, Louisiana, Arkansas, Kansas, Oklahoma, Nebraska, South Dakota, North Dakota, Wyoming en de swingstates Iowa en Ohio. Ook Florida, waar dus maar liefst 29 kiesmannen te verdienen zijn, en Texas, dat traditioneel Republikeins stemt en zo maar even 38 kiesmannen levert, stemt voor Trump.

