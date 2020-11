De verkiezingen tot nu toe: Amerika diep verdeeld, Trump spreekt van ‘fraude’ en claimt overwinning al

Huidig president Donald Trump, een Republikein, en zijn Democratische uitdager Joe Biden zijn verwikkeld in een spannende nek-aan-nekrace. Biden is een vroege voorsprong kwijtgeraakt nu Trump enkele cruciale staten heeft vastgehouden. Op dit moment heeft Biden 238 kiesmannen verzameld, Trump 213. Een zegezekere Trump heeft echter al aangekondigd dat hij naar het Supreme Court, de hoogste rechtbank in de Verenigde Staten, zal stappen omdat hij wil dat de tellingen gestopt worden. “Wij hebben gewonnen”, zei hij. “Dit is een fraude tegen onze natie.”

De huidige president Trump pakt volgens Amerikaanse media de overwinning in 23 staten. Die zijn op dit moment bij elkaar goed voor 213 kiesmannen in de race naar de 270 kiesmannen die hij nodig heeft om opnieuw president te worden. Zijn Democratische tegenkandidaat Joe Biden krijgt volgens de media de meeste stemmen in 21 staten. Dat levert hem tot nu toe 238 kiesmannen op.

Biden nam een grote voorsprong, maar die raakte hij nu snel kwijt nu Trump in enkele belangrijke staten de winst heeft gepakt, zoals in Florida, Texas, Ohio en Iowa.

De verkiezingsstrijd wordt nu beslist in enkele belangrijke staten, waaronder Pennsylvania (20 kiesmannen), Michigan (16), North Carolina (15), Georgia (16) en Wisconsin (10). Het kan nog uren, zo niet dagen duren, voordat de uitslagen daar bekend zijn. Oorzaak is het grote aantal stemmen dat per post werd uitgebracht en de vele nieuwe kiezers. Volgens de prognoses ligt Trump in al deze staten voor op Biden.



Ook Arizona (11 kiesmannen), Nevada (6), North Carolina (15), Maine (4) en Alaska (3) zijn nog niet volledig toegekend aan een van de kandidaten. Nevada en Maine kozen volgens de voorlopige resultaten voor Biden, North Carolina voor Trump. Alaska stemt traditioneel ook Republikeins.

Quote We hebben deze verkiezin­gen gewonnen. Dit is een megafraude. Ons doel is nu de integri­teit van de verkiezin­gen te garanderen. We gaan naar het Hoogge­rechts­hof. Het stemmen moet stoppen Donald Trump

Trump klonk alvast zegezeker tijdens een persconferentie. “Miljoenen en miljoenen mensen hebben op ons gestemd. Een triestige groep mensen wil dat ongeldig verklaren. We zijn klaar voor een groot feest, want we winnen alles. Maar ineens wordt het afgelast.” Volgens de Amerikaanse president staat hij duidelijk voor en zal het late tellen van per post gestuurde stemmen leiden tot fraude. Trump claimt daarmee de alvast overwinning, iets wat hij recent nog ontkende te zullen doen. Biden vertelde zijn aanhang vertrouwen te houden tot alle stemmen zijn geteld.



“Dit is fraude, beschamend voor het Amerikaanse volk”, eindigt Trump, zonder bewijs te leveren voor die uitspraak. “We hebben deze verkiezingen gewonnen. Dit is een megafraude. Ons doel is nu de integriteit van de verkiezingen te garanderen. We gaan naar het Hooggerechtshof. Het stemmen moet stoppen.”

Morele overwinning

In de peilingen lag Trump nog ver achter op Biden. Maar om een kans te maken op het presidentschap moet Biden de winst pakken in enkele staten, die vooraf aan Trump werden toegerekend. Daar slaagt de Democraat tot nu toe alleen in Arizona in. Na het sluiten van de eerste stembureaus twitterde Trump: “Het ziet er in het hele land erg goed uit voor ons”.

Trump pakte de cruciale ‘swing state’ Florida. Dat levert hem niet alleen een hoop kiesmannen (29) op. Bovenal is het een grote morele overwinning. Sinds 1992 werd de kandidaat die in Florida de winst pakte uiteindelijk ook president.

De voorlopige tussenstand:

Joe Biden wint momenteel de staten Californië, Washington, Oregon, New York, Vermont, Massachusetts, Minnesota, Connecticut, New Jersey, Maryland, New Hampshire, Delaware, Virginia, Illinois, Colorado, New Mexico en Hawaii.

Donald Trump gaat aan de haal met Idaho, Montana, Utah, West Virginia, South Carolina, Indiana, Kentucky, Tennessee, Alabama, Mississippi, Missouri, Louisiana, Arkansas, Kansas, Oklahoma, Nebraska, South Dakota, North Dakota, Wyoming en de swingstates Iowa en Ohio. Ook Florida, waar maar liefst 29 kiesmannen te verdienen zijn, en Texas, dat traditioneel Republikeins stemt en maar liefst 38 kiesmannen levert, stemmen voor Trump.

