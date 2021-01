De bocht van Trump: hij las de autocue af, maar snapt nog altijd niet wat het probleem is

"Too little, too late." Zo klinkt het in de VS over de knieval van Donald Trump. Die zou alleen dienen om zijn vroegtijdige afzetting tegen te gaan. Volgens ingewijden ziet hij nog altijd niet in wat er mis was met de bestorming van het parlement. "Hij stoorde zich alleen aan het sjofele voorkomen van zijn aanhangers."