Biden roept op tot kalmte: “We zijn misschien tegenstanders, maar we zijn geen vijanden, we zijn Amerikanen”

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft vannacht in een toespraak het volk opgeroepen tot geduld terwijl de laatste stemmen worden geteld. Alles wijst er wel op dat hij en zijn kandidaat-vicepresident Kamala Harris met de overwinning aan de haal zullen gaan, zei de Democraat. Hij erkent ook de extreme polarisering in het land en roept de burgers op tot eenheid. Een speech met een verzoenende toon, die niet harder kan verschillen van de strijdvaardige toespraak van Donald Trump een dag eerder: die probeerde immers de volkswoede aan te wakkeren met de bewering dat er grootschalige verkiezingsfraude in het spel is en dat de Democraten de verkiezingen proberen te stelen .

Het is duidelijk dat hij en vicepresidentskandidaat Kamala Harris de verkiezingsstrijd zullen winnen, zegt Biden, al laten de finale resultaten nog enige tijd op zich wachten. Hij ligt voorop in Georgia, Arizona, Nevada en Pennsylvania, beklemtoont hij.

“We zullen deze race winnen met een grote meerderheid van het land achter ons. We hebben meer dan 74 miljoen stemmen,” aldus de Democraat, “dat is meer dan eender welke presidentskandidaat ooit en ons stemmenaantal groeit nog. We verslaan Donald Trump met meer dan vier miljoen stemmen en die marge groeit nog.”



Biden wijst erop dat het respectievelijk 24 jaar en 28 jaar geleden is dat een Democraat in Arizona en Georgia kon winnen. In Arizona ligt hij momenteel voorop met 0,9 procent van de stemmen. In Georgia bedraagt zijn voorsprong 0,1 procent.

Quote Terwijl we wachten op de finale resultaten, wil ik dat de mensen weten dat ik niet wacht om aan het werk te gaan

Coronacrisis aanpakken

“Wat elk uur duidelijker wordt, is dat recordaantallen kiezers verandering hebben gekozen in plaats van meer van hetzelfde en ons een mandaat hebben gegeven voor actie op vlak van het coronavirus, de economie, de klimaatverandering en institutioneel racisme. Ze hebben duidelijk gemaakt dat ze willen dat het land bij elkaar komt en niet verder uiteenscheurt.”

“Terwijl we wachten op de finale resultaten, wil ik dat de mensen weten dat ik niet wacht om aan het werk te gaan”, aldus Biden, die meedeelt dat hij al vergaderingen had met gezondheidsexperts en economen om de coronacrisis in het land aan te pakken. Hij verwijst naar het aantal coronadoden in het land, dat nu bijna 240.000 bedraagt. “Ik wil dat iedereen weet dat we vanaf dag één ons plan in werking zullen stellen om levens te redden.” Daarnaast wordt er gewerkt aan een plan voor een sterk economisch herstel.

Quote Je stem zal geteld worden. Het maakt niet uit hoe hard men probeert om dat tegen te houden, ik zal het niet laten gebeuren

“Totale oorlogvoering is niet doel van politiek”

“We moeten kalm en geduldig blijven terwijl alle stemmen geteld worden”, gaat hij verder. “Democratie werkt. Je stem zal geteld worden. Het maakt niet uit hoe hard men probeert om dat tegen te houden, ik zal het niet laten gebeuren. De mensen zullen gehoord worden.”

Hij wijst op de grote onenigheid in het land. “In Amerika hebben we sterke meningen en sterke meningsverschillen”, dat is normaal in een democratie, zegt de Democraat. “Maar we moeten onthouden dat het doel van onze politiek niet totale, eindeloze oorlogvoering is”, wel het oplossen van problemen en garanderen van rechtvaardigheid. “We zijn misschien tegenstanders, maar we zijn geen vijanden, we zijn Amerikanen.” Hij roept op om de woede en demonisering achterwege te laten en dringt aan op eenheid. “Het is mijn verantwoordelijkheid als president om het hele land te vertegenwoordigen. Ik zal even hard werken voor degenen die tegen me gestemd hebben als voor degenen die voor me gestemd hebben. Dat is de job.”

Quote We zijn misschien tegenstan­ders, maar we zijn geen vijanden, we zijn Amerikanen

“Ik ben nooit optimistischer geweest over de toekomst van dit land”, aldus Biden. “We moeten gewoon onthouden wie we zijn: dit zijn de Verenigde Staten van Amerika. Er is nooit iets geweest dat we niet konden doen of verwezenlijken, wanneer we het samen deden.”

“Ik hoop dat ik jullie morgen weer mag toespreken”, concludeert hij, hoopvol dat de resultaten van de verkiezingen morgen gekend zullen zijn.