Biden: “Geen bewijs dat cyberaanval op Amerikaanse instellingen onder controle is”

“Het is een groot risico en dat blijft zo. Ik zie geen bewijs dat het onder controle is”, zei Biden vandaag aan journalisten in Wilmington, Delaware. De omvang van de schade is nog niet duidelijk en bovendien is het ministerie van Defensie erg karig met informatie, hekelde hij. De president-elect belooft dat zijn administratie fel zal reageren op de databreuk, maar ging verder niet in detail.