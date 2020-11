Biden geeft overwinningsspeech: “Laat ons het land zijn dat we kunnen zijn: verenigd, gesterkt en genezen”

Joe Biden, de Democratische kandidaat die de Amerikaanse presidentsverkiezingen gewonnen heeft, heeft vannacht een overwinningsspeech gegeven in zijn thuisstaat Delaware. Daarmee eist hij de overwinning op, nu blijkt dat hij ook in Pennsylvania aan de leiding staat . De president-elect beklemtoonde in zijn toespraak het belang van eenheid in het land, dat momenteel erg verdeeld is. Hij beloofde er te zijn voor elke Amerikaan en roept de inwoners op om de vijandigheden jegens elkaar achterwege te laten. Zijn administratie zal de meest diverse ooit zijn, beklemtoonde hij. Bidens running mate Kamala Harris stelde tijdens haar toespraak dat de democratie in de VS bij deze verkiezingen op het spel stond.

“Mensen, het volk van dit land heeft gesproken en heeft ons een overtuigende overwinning bezorgd. Een overwinning voor ons, het volk”, zei Biden. Hij wees erop dat hij een recordaantal van 74 miljoen stemmen achter zijn naam kreeg. “Ik voel me nederig door het vertrouwen dat jullie me schenken.”

“Ik beloof dat ik een president zal zijn die niet zal verdelen, maar verenigen. Die niet enkel rode staten en blauwe staten zal zien, maar wel de Verenigde Staten”, beklemtoonde de Democraat. “Ik zal met heel mijn hart werken voor het vertrouwen van het volk, om het vertrouwen van ieder van jullie te winnen.” Hij wil de ziel van Amerika herstellen, het land heropbouwen en ervoor zorgen dat de VS wereldwijd opnieuw gerespecteerd worden.

Quote Dit is een mooie dag voor Amerikaan­se onderwij­zers, er zal eentje van jullie in het Witte Huis zitten. Jill gaat een geweldige first lady zijn, ik ben zo trots op haar Joe Biden

“Ik ben de man van Jill”, zei hij, en hij bedankt zijn vrouw, kinderen en de rest van zijn familie voor hun niet-aflatende steun. “Jill wijdde haar leven aan het onderwijs. Onderwijzen is niet alleen wat ze doet, het is wie ze is. Dit is een mooie dag voor Amerikaanse onderwijzers, er zal eentje van jullie in het Witte Huis zitten. Jill gaat een geweldige first lady zijn, ik ben zo trots op haar.”

Volledig scherm © AFP

Biden toonde ook zijn trots voor zijn running mate Kamala Harris: ze zal geschiedenis schrijven als de eerste vrouw, de eerste zwarte vrouw, de eerste vrouw van Zuid-Aziatische afkomst en de eerste dochter van immigranten die ooit verkozen werd als vicepresident, beklemtoonde hij. “Het werd tijd.”

De president-elect bedankte alle medewerkers van de stembureaus, ambtenaren over het hele land en zijn eigen campagneteam: “Ik ben jullie alles verschuldigd.”

Quote Ik ben trots op de coalitie die we hebben samenge­steld: de meest diverse coalitie ooit. Dat is ook hoe onze administra­tie eruit zal zien Joe Biden

“Ik ben trots op de coalitie die we hebben samengesteld”, zei Biden, “de breedste, meest diverse coalitie ooit: Democraten, Republikeinen, onafhankelijken, progressieven, conservatieven, jong, oud, stedelijk, voorstedelijk, landelijk, homoseksueel, transgender, blank, latino, Aziatisch, inheems.” Hij bedankte uitdrukkelijk de Afro-Amerikaanse gemeenschap voor haar steun. “Ik heb vanaf het begin gezegd dat ik wil dat deze campagne eruitziet als Amerika. Dat hebben we verwezenlijkt en dat is hoe onze administratie eruit zal zien.”

Volledig scherm © AFP

“Voor iedereen die voor Donald Trump gestemd heeft, ik begrijp dat jullie teleurgesteld zijn”, sprak hij op verzoenende toon, “ik heb zelf ook een paar keer verloren. “Maar nu is het tijd om elkaar een kans te geven. Het is tijd om de harde retoriek achterwege te laten.”

“Als we vooruitgang willen boeken moeten we stoppen met onze tegenstanders te behandelen als vijanden. Zij zijn onze vijanden niet. Ze zijn Amerikanen.” Volgens Biden is nu de “tijd voor genezing” aangebroken. Hij kreeg van het volk de opdracht om de krachten te bundelen van fatsoen, eerlijkheid, wetenschap en hoop voor de aanpak van het coronavirus en de klimaatcrisis, stelde de Democraat. Hij zal zich bijgevolg inzetten om het fatsoen te herstellen, de democratie te verdedigen en ervoor te zorgen dat iedereen een eerlijke kans krijgt.

Quote Het Amerikaan­se volk wil dat we samenwer­ken. Dat is de keuze die ik maak en ik roep het Congres, zowel Democraten als Republikei­nen, op om die keuze met me te maken Joe Biden

Maandag zal hij een team van experts samenstellen dat de coronacrisis in het land moet aanpakken. Het virus moet immers onder controle gebracht worden voor er economisch herstel kan zijn.

“Mensen, ik ben een trotse Democraat, maar ik zal regeren als een Amerikaanse president”, klonk het. “Ons werk is moeilijk, zowel voor wie voor ons gestemd heeft, als voor wie dat niet gedaan heeft.” Hij wil dat er een einde wordt gemaakt aan de demonisering van anderen met wie men het niet eens is. “De weigering van Democraten en Republikeinen om samen te werken is geen mysterieuze kracht die buiten onze macht ligt, maar het is een beslissing, een keuze die we maken. Als we ervoor kiezen om niet samen te werken, dan kunnen we er ook voor kiezen om wel samen te werken. Ik geloof dat dit deel uitmaakt van de opdracht die we kregen van het Amerikaanse volk: ze willen dat we samenwerken in hun belang. Dat is de keuze die ik maak en ik roep het Congres, zowel Democraten als Republikeinen, op om die keuze met me te maken.”

Volledig scherm © REUTERS

“We moeten de ziel van Amerika herstellen” aldus Biden. Hij wees erop dat de hele wereld momenteel naar de VS kijkt. “Wanneer we op ons best zijn, is Amerika een lichtbaken voor de hele wereld.” Hij beloofde dat het land een voorbeeldrol zal aannemen.

Quote Er is niets dat we niet kunnen als we het samen doen Joe Biden

“Ik geloof in de mogelijkheden van dit land. We kijken altijd vooruit, vooruit naar een land dat vrijer en eerlijker is,” zei Biden, “een Amerika dat niemand achterlaat. Een Amerika dat nooit opgeeft.”

“We zijn een goed volk. Dit zijn de Verenigde Staten van Amerika. Laat ons het land zijn dat we kunnen zijn, een verenigd land, een gesterkt en genezen land. Er is niets dat we niet kunnen als we het samen doen.”

Vicepresident-elect Kamala Harris: “Biden is een genezer”

Volledig scherm © EPA

Vooraleer Biden het woord nam, gaf zijn running mate Kamala Harris een toespraak. Daarin beklemtoonde ze meteen het belang van de democratie en verwees ze onrechtstreeks naar de bewering van Donald Trump, die volhoudt dat de uitslag van de verkiezingen ongeldig is en dat er fraude in het spel is.

Ze beklemtoonde dat er altijd een strijd geleverd moet worden om de democratie te beschermen. “Terwijl onze eigen democratie bij deze verkiezing op het stembiljet stond, de ziel van Amerika op het spel stond, en de wereld toekeek, luidden jullie een nieuw tijdperk in voor Amerika”, zei de pas verkozen vicepresident.

Ze bedankte alle kiezers die dit jaar hun stem hebben uitgebracht en zo hun steentje hebben bijgedragen aan de democratie. Ze bedankt ook alle medewerkers van de stembureaus over het hele land, die ervoor hebben gezorgd dat het stemproces eerlijk kon verlopen. “Jullie hebben onze democratie beschermd.”

Quote Jullie kozen hoop, eenheid, fatsoen, wetenschap en de waarheid. Jullie kozen Joe Biden Kamala Harris

“Jullie kozen hoop, eenheid, fatsoen, wetenschap en de waarheid. Jullie kozen Joe Biden als de volgende president van de Verenigde Staten van Amerika.”

Harris noemde Biden een genezer, die het erg verdeelde land weer bij elkaar kan brengen en omschreef hem als een echte familieman. Zijn vrouw Jill Biden is “een uitstekende first lady”, klonk het.

De aankomende vicepresident is de dochter van een Jamaicaanse vader en een Indische moeder. Ze bedankte haar familie en in het bijzonder haar ondertussen overleden moeder, “de vrouw die de grootste verantwoordelijkheid draagt voor mijn aanwezigheid hier vandaag”. “Ze geloofde zo erg in een Amerika waarin een moment als dit mogelijk is”. Harris is bovendien de allereerste vrouw die in de VS het ambt van vicepresident opneemt en beklemtoonde dat ze haar verkiezing te danken heeft aan alle vrouwen die zich doorheen de geschiedenis van de VS hebben ingezet in de strijd voor gelijkwaardigheid en gelijkheid, zowel mensen van blanke, zwarte, Aziatische of Latijns-Amerikaanse afkomst.

Quote Vanavond ziet elk meisje in dit land, dat dit een land van mogelijkhe­den is Kamala Harris

Harris prees ook Biden voor zijn moed om een vrouw te kiezen als running mate. “Terwijl ik misschien de eerste vrouw zal zijn in dit ambt, zal ik zeker niet de laatste zijn. Want vanavond ziet elk meisje in dit land, dat dit een land van mogelijkheden is.” Voor elk kind, los van zijn geslacht, is dit een duidelijke boodschap dat ze hun dromen moeten durven najagen, stelde ze.

Ook Harris beklemtoonde er te zullen zijn voor elke Amerikaan en zich in te zetten voor verzoening. “Amerika is er klaar voor en Joe en ik ook. We hebben een president gekozen die het beste van onszelf vertegenwoordigt. Een leider die de wereld zal respecteren en waarnaar onze kinderen zullen opkijken. Een opperbevelhebber die onze troepen zal respecteren en die ons land veilig zal houden. Een president voor alle Amerikanen.”

Volledig scherm © REUTERS

Bekijk ook:

“Biden profileert zich in speech als grote verzoener”