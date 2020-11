Bekende Amerikaanse politica ‘AOC’ herverkozen voor het Congres

Te jong om president te worden, maar niét om Washington op stelten te zetten

11 februari Sinds de midterm-verkiezingen van november is ze het jongste parlementslid ooit in de VS. En de snelst rijzende ster aan het politieke firmament in Washington. Democrate Alexandria Ocasio-Cortez (29) wordt nu al gezien als een sleutelfiguur in de presidentscampagne van 2020. Als "kingmake-ster". Zelf is ze dan nog te jong om mee te doen. Een portret.