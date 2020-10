ANALYSE. Trump won het laatste verkiezingsdebat met leugens. Maar dit keer won hij tenminste

“Ik zal president zijn van de Verenigde Staten. Geen vicepresident.” Zo klonk het uit de mond van Biden ergens in de tweede helft van het debat. Trump had hem toen al meermaals voor de voeten geworpen waarom hij zijn plannen al niet uitgevoerd had toen hij mee aan de macht was in zijn acht jaar als rechterhand van Barack Obama. Waarop Biden dus eigenlijk zei dat hij toen de baas niet was en het anders zou hebben gedaan.