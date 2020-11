ANALYSE. Onzekerheid troef, maar Biden heeft nog steeds de beste kans

De hoop die Biden had om Florida, Ohio en misschien zelfs Texas binnen te rijven, is ijdel gebleken. Niets is officieel, maar de meeste media hebben die drie grote staten al aan Trump toegekend. Dat is geen ramp voor Biden, want in tegenstelling tot Trump kon hij zich daar een nederlaag veroorloven. De percentages lijken er wel gunstiger voor Trump dan in de polls voorspeld — wat een slecht voorteken voor Biden kan zijn. Maar die percentages kunnen nog veranderen door niet-getelde stemmen per brief, waarvan verwacht wordt dat ze vooral naar Biden zullen gaan.