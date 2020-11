ANALYSE. Joe Biden kan Amerika niet redden

Amerikanen houden hun hart vast voor geweld: ontploft de “giftige cocktail” op verkie­zings­nacht?

16:32 Hoe vreedzaam zal de stembusgang in de VS vandaag verlopen, en vooral: hoe vreedzaam zal het blijven wanneer of Joe Biden of Donald Trump de verkiezingen winnen? Laat staan wanneer de uitslagen op zich laten wachten of dubbelzinnig zijn, en beide kampen aan juridische veldslagen beginnen? De Verenigde Staten houden hun hart vast, maar veiligheidsdiensten zien nu al een “giftige cocktail” die wel eens tot ontploffing kan komen.