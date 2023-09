Amerikaanse vicepresident Harris is bereid om “indien nodig” rol van Biden over te nemen

Over een dik jaar is het weer zover: de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Eind april maakte Joe Biden, de huidige president van de VS én de oudste die het land ooit heeft gehad, zijn kandidatuur bekend voor een tweede ambtstermijn. Zowel Republikeinen als Democraten uitten de voorbije maanden kritiek en twijfels – vooral op de leeftijd van Biden. Mocht hij herverkozen worden, zou hij op het einde van zijn tweede termijn 86 jaar zijn. Vele Amerikanen vragen zich af of hij op die leeftijd zijn functie nog goed kan uitoefenen.

Maar Kamala Harris is zelfverzekerd: “We zullen de herverkiezing winnen. Er staat te veel op het spel en het Amerikaanse volk weet dat.” Zelf is 58, Biden zal op het moment van de verkiezingen net geen 82 jaar zijn (hij verjaart op 20 november). Harris is bereid de rol van Biden op zich te nemen “als dat nodig is” – en dus president te worden – al is ze zeker dat hij “het goed zal doen”. “Ik werk elke dag met Joe Biden”, klonk het. “Het werk dat onze regering onder leiding van Joe Biden heeft verricht, is zeer succesvol. Ik denk dat het Amerikaanse volk vooral een leider wil die dingen voor elkaar krijgt.”

Militaire samenwerking Rusland en Noord-Korea

Tijdens het interview met ‘CBS news’ kaartte Harris ook de mogelijke ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aan. Kim zou deze maand naar Rusland reizen om het met Poetin te hebben over een mogelijke wapenlevering aan Moskou voor de oorlog in Oekraïne. De Amerikaanse vicepresident noemde de militaire samenwerking tussen deze twee naties een “enorme vergissing”. “Ik ben er zeker van dat dit zowel Rusland als Noord-Korea verder zal isoleren.”

Volgens haar is dit een duidelijk teken dat Rusland “wanhopig” is. “Ze hebben al een strategische mislukking meegemaakt. Aan het begin van dit alles (de oorlog in Oekraïne, red.), anderhalf jaar geleden, zeiden de analisten dat dit binnen enkele dagen voorbij zou zijn. Maar Oekraïne is nog steeds aan het vechten.”