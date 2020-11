25-jarige Republikein wordt jongste lid van Huis van Afgevaardigden

Greet De Keyser: “In het Witte Huis hoopt Trump zo snel mogelijk victorie te kraaien”

4:59 Verkiezingsdag is al even raar als de hele campagne. Er staan 's ochtends effectief lange rijen kiezers te wachten aan de stemlokalen. Heel wat mensen kwamen vroeg, in de hoop dat de rijen dan wat korter zouden zijn. Na al het enthousiasme tijdens die vele dagen van vervroegd stemmen, voel ik dat enthousiasme hier - in Biden-gebied - wat wegebben. Op televisie zie ik dat er in andere staten wel nog heel veel enthousiasme is, maar of dat nu meer voor Trump dan voor Biden is, is echt niet uit te maken.