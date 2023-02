Zowel Eli Iserbyt als Fem van Empel slaan in Brussel een dubbelslag in de X2O Badkamers Trofee

De site van de VUB in Brussel dient al jaren als het sluitstuk van de X2O Badkamers Trofee. Eli Iserbyt kon met een gerust hart de cross aanvatten. Hij had een voorsprong van 1:59 op Lars van der Haar bij elkaar gesprokkeld.

Van Empel wint overtuigend bij de vrouwen en slaat ook een dubbelslag

Bij de vrouwen won Fem van Empel de laatste manche van de Soudal Ladies Trofee met overmacht . De wereldkampioene kreeg tot halverwege cross nog het gezelschap van Lucinda Brand, maar liet haar met één versnelling achter zich. De Nederlandse wint zo ook het eindklassement in de Soudal Ladies Trofee.

Van een vlotte start was er bij de vrouwen allesbehalve sprake. Door een fout met de startlichten ontstond er onduidelijkheid bij de rensters. Ceylin del Carmen Alvarado ergerde zich duidelijk en claimde een valse start, maar zonder gevolg. De renners doken het veld in, met Alvarado als pineut. Zij reed als een van de laatste het veld in.

Lucinda Brand wist meteen wat haar te doen stond. Zij had een voorsprong van 17 seconden op Alvarado en kon die dus nog kwijtspelen. Brand vond in Van Empel haar ideale metgezel en met twee trokken ze er meteen vandoor. Halverwege vond Van Empel het goed geweest. In plaats van voor een voldoende te gaan, stond ze gebrand op een grote onderscheiding. Alhoewel haar trainer vroeg om het vandaag rustig aan te doen, deed van Empel het tegenovergestelde en sloeg ze met een versnelling bergop een kloof op Brand.

Fem van Empel kwam in haar regenboogtrui solo over de finish en trekt nu definitief een streep over haar veldritseizoen. Na haar Europese titel, wereldbekeroverwinning en wereldtitel rijgt ze nu ook de Soudal Ladies Trofee binnen. Dat is meer dan een grote onderscheiding, dat gaat richting een allergrootste onderscheiding.