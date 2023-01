“Zo zou ik niet willen winnen”: Sweeck ontstemd over turbulente fietswissels, bond geeft boete aan mecanicien Vanthourenhout

Boete voor mecanicien Vanthourenhout, maar “geen reglement dat stelt dat je niet mag wisselen”

Eddy Lissens, voorzitter van commissie veldrijden van Belgian Cycling reageerde ook bij onze man in Lokeren: “Er bestond een reglement, dat online is verschenen op onze site en is gestuurd naar elke ploeg, voor de indeling van de boxen. Wat niet is gebeurd: er stond geen nummer op de omslag die de renners krijgen bij inschrijving. Maar eigenlijk gaan de ploegen ook zelf in de fout, want zij moeten de renners op de hoogte brengen van welke box hen werd toegewezen.”

“Sweeck had box 1, Vanthourenhout 4. Er is geen enkel reglement dat zegt dat je níet mag wisselen tijdens de wedstrijd. Logisch dus dat het kamp-Vanthourenhout dat deed. Of liever: er wordt niet nauw op toegekeken. In principe, volgens de UCI, moet iedereen in zijn box blijven staan. Maar daar gebeurt geen controle op. Waarom een reglement maken als het dan niet wordt toegepast? Het is de taak van de aanwezige commissaris om dat te controleren, om toezicht te houden, en dat is hier niet gebeurd. Vervelend. Maar in die chaos is zo’n controle ook niet evident.”