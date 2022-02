Zij aan zij over de streep: Iserbyt gunt Vanthourenhout zege in Sint-Niklaas

Veldrijden Jan Tormans bevestigt: “Vanaf 2023 start ik nieuw project met Patrick Lefevere”

Wat al enkele dagen in de pijplijn zat, werd door Jan Tormans op de cross van Lille bevestigd: “Vanaf 2023 start ik een nieuw project samen met Patrick Lefevere. We willen een WorldTour-ploeg, cross-ploeg, damesploeg en jeugdploeg opstarten.” Tormans is nu verbonden aan de Belgische WorldTour-ploeg Intermarché - Wanty-Gobert.

