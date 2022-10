Zeges voor Iserbyt en Van Empel, een straffe prestatie van Nys: verdienen ze een plekje in jouw Gouden Cross-ploeg?

Het veldritseizoen is al enkele weken bezig, maar afgelopen weekend stond de eerste klassementscross op het programma. In het Amerikaanse Waterloo vond de openingscross van de wereldbeker plaats. Eli Iserbyt (26 miljoen euro) had er duidelijk zin. De West-Vlaming vloog er meteen in en ging als een bezetene tekeer. De tegenstand zag duidelijk af. Al in de tweede ronde had hij een voorsprong te pakken op de rest. De vogel leek gaan vliegen, maar dat was buiten Laurens Sweeck (23 miljoen euro) gerekend. De voormalige Belgische kampioen zette de achtervolging in. Sweeck probeerde het wel, maar Iserbyt was simpelweg te sterk. De strijd om de derde plaats was wel spannend. Michael Vanthourenhout (24 miljoen euro), Europees kampioen Lars van der Haar (24 miljoen euro) en de piepjonge Thibau Nys (15 miljoen euro) waren aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk werd Van der Haar derde. Een sterke Nys kwam als vijfde over de streep. Een prestatie waar de jonge snaak trots op mag zijn.