Zandspecialist Sweeck wikt en weegt de Grote Twee op zijn favoriete terrein: “De techniek van Mathieu boven de power van Wout”

VeldrijdenMet vandaag Koksijde en zondag Zonhoven is de cross toe aan een zandhoofdstuk. Krijgen we een nieuw duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel of steekt zandspecialist Laurens Sweeck een voet tussen de deur? “De regen en nieuwe loopstroken doen mijn kansen tegen hen slinken.”

De topcrossen in het zand zijn op één hand te tellen: Antwerpen, Mol, Oostmalle, Zonhoven en Koksijde. Die laatste is volgens Christophe Impens van organisator Golazo de moeder aller zandcrossen.

Nieuwkomer Benidorm had nummer zes kunnen zijn, maar het strand aan de Costa Blanca is volgebouwd, dus wijkt de nieuwe cross er uit naar een park. Impens suggereert dat ook Lille een zandcross is, maar daar moet je bij Laurens Sweeck niet mee afkomen: “Op het parcours in Lille ligt amper zand, enkel één zandbak zoals in Niel.”

Quote Met power kan je veel compense­ren, maar als je dan een spoor mist, begin je te sukkelen. Laurens Sweeck

Sweeck kan het weten. Bondscoach Sven Vanthourenhout en onze analist Niels Albert bestempelen hem als de beste zandcrosser van het pak. “In elke categorie heeft Laurens in het zand al flitsen getoond. Hij is gemaakt voor het zand. Paul Herygers had dat ook. Zet die nu nog op een crossfiets en op zijn zestigste klieft hij beter door een zandstrook dan de gemiddelde crosser, maar moet hij dat drie keer na elkaar doen, dan valt hij steendood”, zegt Vanthourenhout.

Volledig scherm Laurens Sweeck. © Photo News

Sweeck: “Ik voel mij in mijn sas op zand. Een verklaring heb ik niet. Het is niet dat het mij ooit is aangeleerd. Een gave? Volgens mij kan iedereen goed door het zand rijden, alleen is het de kunst om dat elke ronde te herhalen.”

Het wil daarom niet zeggen dat Sweeck veel zandcrossen wint. Hij won in 2020 het BK op het strand van Sint-Anneke in Antwerpen en zegevierde ook al drie keer in Oostmalle, maar hij won bij de profs veel vaker niet dan wel in het zand. Recent in Antwerpen en Mol stond hij zelfs niet op het podium. Vanthourenhout: “De Sweeck van in oktober en november gaf ik kans om Wout en Mathieu in Koksijde te kloppen, maar nu wordt dat moeilijk.”

Sweeck: “De jongste weken zit ik in een dipje. Hopelijk ben ik na een rustpauze hersteld, want ik heb Koksijde al lang aangestipt.” Hij is niet alleen. “Koksijde is een van mijn lievelingscrossen. Iets om naar uit te kijken”, aldus Van der Poel.

Loopstroken toegevoegd

Volgens Sweeck draait door het zand rijden ook om conditie en kracht. Zeker omdat er enkele loopstroken zijn toegevoegd aan het parcours van Koksijde. “Wout en Mathieu zijn ook echte zandspecialisten, maar als ik moet kiezen tussen hen, pak ik Mathieu. Zijn techniek is prima en hij beschikt over een flits in het zand. Wout moet het in het zand op de power doen. Daarmee kan je veel compenseren, maar als je dan een spoor mist, begin je te sukkelen.”

Volledig scherm Van Aert en Van der Poel. © BELGA

Dat overkwam Van Aert een paar keer in Diegem. Van Aert: “Normaal kan ik goed door het zand rijden, maar met een aangelegde zandbak heb ik het soms moeilijk.”

Duinzand, geen Rijnzand

Het zand van Koksijde is puur natuur duinzand. Rijnzand zoals het geval is in vele zandbakken vind je er niet. “Rijnzand bevat een fijne kiezel. Op de power kan je daar vaak nog over zweven, bij los duinzand is dat moeilijker en heb je echte zandsporen nodig om er door te geraken”, zegt Sweeck.

Naast het type zand, speelt ook het materiaal een rol. Vanthourenhout: “Je rijdt het best door zand met slicks (tubes met een quasi kaal profiel, red.), maar door de regen van de voorbije dagen zijn de grasstroken kapot gereden, waardoor je een zwaarder profiel nodig hebt om ook in de niet-zandstroken uit de voeten te kunnen. Vaak kiezen de renners dan voor het tussenprofiel Grifo, maar ik heb ook al geweten dat ze in Koksijde met een Rhino – het zwaarste profiel – reden. Met een Rhino door zand rijden, is echter moordend zwaar. Niet de techniek, maar de vorm van de dag en de bandenkeuze worden doorslaggevend.”

Volledig scherm Van der Poel en Van Aert door het zand van Mol. © Photo News