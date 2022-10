Wout van Aert zou in Benidorm crossen, organisatie corrigeert zich: “We willen hem graag ontvangen”

VeldrijdenWout van Aert zou de komende winter in de Wereldbekerwedstrijd van Benidorm op 22 januari. Zou, want de organisatie die de deelname van de drievoudige wereldkampioen zelf bekendmaakte gisteren, heeft zichzelf nu gecorrigeerd.

Denken aan de fiets doet Wout van Aert momenteel niet. De groene trui uit de Ronde van Frankrijk is op vakantie in Australië met vrouw en kind. De verwachting is dat Van Aert na zijn seizoenseinde en vakantie weer begint te trainen voor een ingekorte winter in het veld. Een volledig programma is nog niet uitgetekend.

Wel maakte de Wereldbekercross in Benidorm gisteren bekend dat Van Aert aan de start staat. De nieuwe Spaanse veldrit vindt plaats op 22 januari, twee weken voor het WK in Hoogerheide. “De eerste deelnemer aan de ‘Estrallas CX’ die we willen voorstellen, is Wout van Aert”, klinkt het.

Een dag later wordt dat bericht genuanceerd. “Wij wilden helemaal niet zeggen dat Wout van Aert zou starten, we wilden hem enkel naar voor brengen als één van de grootste sterren van het cyclocross die mogelijk kan starten. In elk geval: Wout van Aert, we zouden je graag ontvangen.”

Mogelijk sluit de cross in Spanje aan op een eventuele stage van Jumbo-Visma in aanloop naar het wegseizoen voor Van Aert. De timing is ook gunstig in de aanloop naar het WK veldrijden. Maar dat moet zoals gezegd dus nog allemaal blijken en bekeken worden door Van Aert in samenspraak met Jumbo-Visma.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News