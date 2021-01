Wout van Aert verkent WK-parcours: “Ik liet niets aan het toeval over en zal klaar zijn”

Het is een breed strand aan de Koninklijke Gaanderijen van Oostende. Wout van Aert kan rijden waar hij wil, wanneer hij rond 11 uur vrijdagvoormiddag voor de eerste keer het parcours gaat verkennen, waar zondag om de wereldtitel veldrijden wordt beslist. Het is nog bijna drie uur tot het hoogtij is in Oostende, en het strand op zijn smalst gaat zijn.

Van Aert kiest ervoor om hoog te blijven, in het mulle zand, Dicht bij de de Gaanderijen en het Hotel Thermae Palace. Hij zou het hardere zand kunnen kiezen, dichter bij het water, waar de ondergrond veel harder is en het rijden gemakkelijker. Maar dat heeft geen zin. Zondag WK-dag zal het hoogtij zijn om drie minuten voor drie in de namiddag. Om tien na drie start het WK. Dat wordt zondag dus ook zwoegen door het mulle zand.

Volledig scherm © Photo News

Dat zijn verkenning belangrijk is, zegt Wout van Aert, voor hij aan zijn rondjes begint. Hij kent de omloop van Oostende nog wel van het Belgisch kampioenschap in 2017, toen hij met ruime voorsprong de Belgische tricolore veroverde. “Het is altijd goed om te weten hoe het er nu bij ligt.”

Quote Ik zie niet dat iemand anders lang genoeg bij ons kan blijven en meestrij­den voor de wereldti­tel. Laurens Sweeck en Thomas Pidcock zullen de laatsten zijn. Maar op het einde wordt het een strijd tussen ons beiden Wout van Aert

Van Aert wil niets aan het toeval overlaten. “Ik wil het juiste gevoel hebben, banden kunnen testen. Bij elke andere cross volstaat een verkenning op de dag zelf. Dan kan je tijdens de wedstrijd nog corrigeren en betere rijlijnen vinden. Voor een WK wil ik aan de start komen en optimaal voorbereid zijn. Daar heb ik vrijdag meer de tijd voor dan op zondag.”

Van Aert is torenhoog favoriet voor het wereldkampioenschap. Dat zeggen alle kenners tenminste. Bart Wellens, Sven Nys, Paul Herygers. Of misschien is een beetje chauvinisme hen niet vreemd. Bondscoach Sven Vanthourenhout zegt dat Mathieu van der Poel de betere kansen maakt op de wereldtitel. Vanthourenhout kan je tenminste niet van chauvinisme verdenken.

Goede winter

Wout van Aert laat zich niet meeslepen. “Ik heb dat gelezen op Twitter”, lacht hij. “Ik heb er vertrouwen in dat het parcours mij past. Wat niet wil zeggen dat het een omloop is die Mathieu niet goed past. Ik denk dat Mathieu en ik op heel veel verschillende omlopen goed uit de voeten kunnen. Misschien dat hij een streep voor heeft, waar het draaien en keren is. Maar toch.”

Volledig scherm © BELGA

Wout van Aert heeft een uitstekende veldritwinter gereden. Vijf overwinningen behaalde hij dit seizoen, op dertien gereden crossen. Vorig jaar, de winter van zijn comeback na zijn val in de tijdrit van de Tour in Pau, won hij één keer. Hij reed zeven crossen. In de winter van 2018-2019 behaalde hij vier overwinningen, in dertig gereden crossen.

Vorig jaar en het jaar daarvoor ging de wereldtitel naar Mathieu van der Poel. Na drie gewonnen titels op rij voor Wout van Aert. Dit jaar wordt misschien anders. “Ik heb een heel goede winter gemaakt”, zegt Van Aert. “Veel beter dan de voorbije twee seizoenen. Het vertrouwen is groot. Dat was er al op het moment dat ik aan mijn veldritwinter begon.”

Volledig scherm © BELGA

Tweestrijd

Wout van Aert won afgelopen zondag de WB cross in Overijse, met ruime voorsprong op Mathieu van der Poel. Ze zeggen dat Van Aert Van der Poel nog een kleine mentale tik heeft uitgedeeld. Van Aert weet dat niet. “Mijn vertrouwen was wellicht minder geweest als ik de voorbije maanden heel veel slaag had gekregen, zoals vorig jaar. Mathieu heeft me deze winter wel geklopt, maar ik heb hem ook geklopt (Van Aert won drie keer tegen Van der Poel, Van der Poel versloeg Van Aert vijf keer, red). Het verschil wordt met kleine foutjes gemaakt. Dat is het verhaal van de voorbije weken. Op een paar uitzondering na ligt het allemaal heel dicht bij elkaar.”

En zondag weer. Het WK veldrijden in Oostende wordt een tweestrijd tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Daar is iedereen het over eens, ook de renners zelf. Van Aert: “Ik zie niet dat iemand anders lang genoeg bij ons kan blijven en meestrijden voor de wereldtitel. Laurens Sweeck en Thomas Pidcock zullen de laatsten zijn. Maar op het einde wordt het een strijd tussen ons beiden.”

Van Aert verkent het WK-parcours

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News