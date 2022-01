Wout van Aert verkent BK-omloop: “Mooi, maar zwaar parcours”

BK veldrijdenWout van Aert verkende deze middag het parcours van het BK veldrijden in Middelkerke. Na een uurtje rondjes afwerken op het strand en door de duinen reed hij ook nog een half uurtje los op het asfalt van Middelkerke. “Het is een mooi parcours”, vatte hij samen na afloop.

“Het is een mooi, maar ook een heel zwaar parcours”, sprak de titelverdediger na z’n verkenning. “Die passage op het strand doet me denken aan het WK in Oostende, maar hier heb je ook de duinen waar je door rijdt. Het zwaartepunt ligt volgens mij aan het strand, die passage is echt lastig, maar er zijn ook nog een aantal andere lastige stroken. Het wordt een lastige omloop en dit is BK-waardig, zeker en vast. Het is een nieuwe omloop, echt knap wat ze hier gerealiseerd hebben.”

Quote Ik snap dat sommigen misschien hadden verwacht dat dit BK een tweede Koksijde zou worden en dat is het niet, maar met die pittige zandduinen en de strook op het strand vind ik dat er zand genoeg is. Wout van Aert

“Ik las de voorbije week dat er weinig zand was, maar dat vind ik toch best wel meevallen. Ik snap dat sommigen misschien hadden verwacht dat dit BK een tweede Koksijde zou worden en dat is het niet, maar met die pittige zandduinen en de strook op het strand vind ik dat er zand genoeg is. Dat maakt het toch wel zwaar.”

Van Aert verkende een uurtje op het strand en reed daarna ook nog een klein half uurtje los op het asfalt rond de militaire basis. “Ik heb de benen even kort op spanning gezet daarnet, dat is toch belangrijk daags voor een wedstrijd. Als ik thuis zou trainen, zou ik dat ook gedaan hebben, dus nu doe ik dat hier in Middelkerke. Normaal rijd ik los op de rollen, maar ik prefereer nog altijd op de weg en hier had ik de kans daartoe.”

Van Aert is topfavoriet. “Dat ben ik intussen al gewoon”, eindigde hij. “Maar de koers moet nog altijd gereden worden. Als iedereen zich vooraf neerlegt bij de tweede plaats, is dat voor mij goed (lacht). Maar zo gemakkelijk zal het niet worden. Het is nog altijd een BK, er zullen veel jongens gemotiveerd zijn.”

Volledig scherm Wout van Aert op verkenning. © BELGA

