Wout van Aert tijdens huldiging: “Als ik mijn hart laat spreken, zak ik zeker af naar het WK in Amerika”

VeldrijdenEen beslissing over zijn deelname aan het WK veldrijden eind januari in het Amerikaanse Fayetteville heeft Wout van Aert nog niet genomen. Concreter dan “begin december” wordt hij ook niet over de plannen over zijn rentree in de cross. “Als ik mijn hart laat spreken, zak ik zeker af naar het WK in Amerika.”

Wout van Aert werd in zijn thuisstad Herentals gehuldigd voor een indrukwekkend seizoen. Het feest vond plaats op de Grote Markt en enkele honderden fans lieten zich niet afschrikken door het noodweer dat boven de Kempen was losgebarsten.

Volledig scherm Wout van Aert en zijn vrouw Sarah in Herentals © Jan De Meuleneir / Photo News

Begin december maakt Wout van Aert zijn rentree als veldrijder. “Ik zal een mooi aantal crossen rijden”, beloofde Van Aert. Maar beslissingen zijn er nog niet genomen. Die waar hij zijn eerste cross rijdt en ook niet over het WK. “Deze week heb ik met de ploegleiding de kalender voor volgend jaar bekeken. De klassiekers zijn het eerste grote doel. We hebben wel een idee hoe we dat gaan aanpakken. Als ik mijn hart laat spreken zak ik zeker af naar de VS voor het WK. Ik wil graag, omdat ik graag cross en omdat ik die trui van wereldkampioen wil winnen. Maar er zijn zoveel doelen in een seizoen dat ik keuzes moet maken. Als ik mijn hart liet spreken had ik geen vakantie genomen en was ik nu al aan het crossen.”

Volledig scherm Wout van Aert. © Jan De Meuleneir / Photo News

Voorlopig beperkt Wout van Aert zich tot het volgen van de cross op tv. “Als ik kan, mis ik er geen enkele. Ik ben een fan.”

Het is, zegt Van Aert, hem ook niet ontgaan dat er minder publiek naar het veldrijden afzakt. Of dat, zoals iedereen beweert, komt door de afwezigheid van Van der Poel, Pidcock en Wout van Aert zelf? Van Aert: “Daar wordt nu voortdurend op gehamerd. De hele tijd wordt de vergelijking gemaakt met Mathieu en mij. Ik hoor zeggen hoe triest het is zonder ons. Dat zorgt ervoor dat de mensen thuis blijven. Maar ik ben het eens met Eli Iserbyt en ik vind dat de andere crossers ook spektakel leveren. Wat ik zie is alles behalve saai.”

Waar het vorige week ook nog over ging: Flanders Classics koestert plannen om olympisch te gaan met het veldrijden. Dat zou een onderdeel kunnen worden van de Winterspelen en daar zet Flanders Classics op in met het organiseren van een Wereldbeker wedstrijd in het Italiaanse Val di Sole (12 december), waar er op sneeuw zal worden gecrosst. Dat is een voorwaarde om als sport voor de Winterspelen te worden erkend.

Volledig scherm Wout van Aert met zijn vrouw Sarah. © Jan De Meuleneir / Photo News

Van Aert: “Crossen op sneeuw is mogelijk. Ik heb het al gedaan. Het zou een enorme doorstart betekenen voor het veldrijden. Federaties hebben doorgaans weinig geld voor niet-olympische sporten. Als dat geld er wel is, wordt de vijver breder.” Of hij dan zelf in Val di Sole zal zijn? “Dat weet ik niet.”

Er is, tenslotte, het cassatieberoep dat zowel Nick Nuyens als Wout van Aert hebben ingediend tegen de beslissing van het Arbeidshof, die Van Aert voor oneigenlijke contractbreuk veroordeelde tot een boete van ruim 660.000 euro. Nick Nuyens vindt een boete van 1.090.000 euro billijk. Wat vindt Van Aert daarvan? “We weten wat Nick vraagt. We zijn het daar niet mee eens. Daarom gaan we in cassatie.”

Volledig scherm Wout van Aert. © Jan De Meuleneir / Photo News

Volledig scherm Fans van Van Aert die de regen trotseerden. © Jan De Meuleneir / Photo News