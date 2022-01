Wout van Aert tegen de rest: viervoudig Belgisch kampioen veldrijden lijkt onklopbaar op het BK in Middelkerke

Gouden CrossWout van Aert is oppermachtig in het veld. De renner van Jumbo-Visma won acht van zijn negen veldritten en lijkt zonder pech zijn vijfde Belgische titel te veroveren. Wij nemen aan de hand van de Gouden Cross zijn voornaamste concurrenten onder de loep.

Wie kroont zich tot Belgisch kampioen veldrijden? Kan iemand Wout van Aert wat in de weg leggen? Lees er alles over in ons BK veldrijden-dossier!

Geen Wout van Aert en Mathieu van der Poel op het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville en dus wordt het BK veldrijden van komende zondag in Middelkerke, de laatste cross van Wout van Aert. De 27-jarige Van Aert was zo goed als overal de beste van het pak, enkel in Hulst had hij pech en finishte hij uiteindelijk als vierde. Ook zondag lijkt hij opnieuw aan het langste eind te trekken, maar er zijn enkele kapers op de kust.

1) Toon Aerts (43 miljoen euro)

De renner van de Baloise-Trek Lions rijdt een erg constant seizoen. Zonder ongelukken wint hij de X²O Badkamers Trofee en eindigt hij hoog in de Superprestige en de Wereldbeker. Hij staat er respectievelijk tweede en derde in het klassement. Aerts mocht tot nu toe drie keer het zegegebaar maken. Hij was de primus in Gieten, Zonhoven en Kortrijk. De 28-jarige veldrijder is een echte kampioenschapsrenner. In 2019 werd hij Belgisch kampioen door Wout van Aert in Kruibeke na een héérlijk duel te verslaan. Aerts veroverde ook al eens de Europese trui. In 2016 verwees hij Van der Poel en Van Aert naar de dichtste ereplaatsen, al keken beide heren vooral naar elkaar en daar profiteerde Aerts optimaal van.

Volledig scherm Toon Aerts na zijn overwinning in de kuil van Zonhoven. © Photo News

2) Michael Vanthourenhout (36 miljoen euro)

De West-Vlaming is altijd goed voor een mooie ereplaats, maar winnen blijft moeilijk. Toch won Vanthourenhout met Meulebeke en Namen al twee crossen dit seizoen. Vooral in Namen maakte de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal indruk. Hij versloeg er ‘fenomeen’ Tom Pidcock. Vorig seizoen had Vanthourenhout een superdag op het BK, maar gooide pech roet in het eten. Hij moest tevreden zijn met brons.

Volledig scherm Michael Vanthourenhout was de beste in Namen. © BELGA

3) Eli Iserbyt (43 miljoen euro)

Dé man van het seizoen. Iserbyt was oppermachtig over de plas in Amerika en ook in ons land toonde hij verschillende keren zijn enorme klasse. Hij was dit seizoen al liefst elf keer de beste van het pak. Ook het eindklassement in de Wereldbeker - met nog twee manches voor de boeg - wist hij al binnen te rijven. Daarnaast staat hij eveneens aan de leiding in de Superprestige. Iserbyt is normaal geen zandspecialist, maar dit seizoen won hij tegen alle verwachtingen in, de Duinencross in Koksijde. Nu Van der Poel en Van Aert hebben afgezegd voor het WK, krijgt hij een unieke kans om wereldkampioen te worden, maar een Belgische trui zou ook al mooi zijn.

Volledig scherm Eli Iserbyt triomfeerde in Koksijde. © BELGA

4) Quinten Hermans (30 miljoen euro)

Won in het begin van het seizoen in het Amerikaanse Fayetteville de generale repetitie voor het WK. Hermans leek ook Europees kampioen te worden, maar de Nederlander Lars van der Haar bleek uiteindelijk net iets te sterk. Hermans zette dit jaar duidelijk een stap vooruit in het veld. Ook op de weg liet hij al mooie dingen zien. Zo werd hij onder meer veertiende in de Waalse Pijl. Hermans kan zondag Belgisch kampioen worden, maar dan moet echt alles in de juiste plooi vallen.

Volledig scherm Een quasi onherkenbare Quinten Hermans maakte het zegebaar in Fayetteville. © BELGA

5) Outsiders

Het is uitkijken naar zandspecialist Laurens Sweeck (35 mijoen euro). Hij vindt in Middelkerke een parcours op zijn maat, maar rijdt dit seizoen anoniem rond. Sweeck werd in 2020 Belgisch kampioen in Antwerpen. Hij reed in de eerste ronde al weg van de rest en niemand zag hem nog terug. In 2018 was hij de man die Wout van Aert het vuur aan de schenen legde in Koksijde. We moeten op dit parcours - ondanks zijn pover seizoen - dus zeker rekening houden met Sweeck. Verder zijn Jens Adams (19 miljoen euro) en Tom Meeusen (18 miljoen euro) de laatste tijd in uitstekende doen en kunnen ze zondag misschien wel eens verrassen.

Volledig scherm Laurens Sweeck. © BELGA

Poll Wie kroont zich tot Belgisch kampioen veldrijden? Wout van Aert

Toon Aerts

Michael Vanthourenhout

Eli Iserbyt

Quinten Hermans

Laurens Sweeck

iemand anders Wie kroont zich tot Belgisch kampioen veldrijden? Wout van Aert (89%)

Toon Aerts (2%)

Michael Vanthourenhout (0%)

Eli Iserbyt (4%)

Quinten Hermans (1%)

Laurens Sweeck (1%)

iemand anders (3%)

