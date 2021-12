Wout van Aert sluit in Loenhout jaar af met perfect crossrapport: “Iets behoudender aangepakt”

VeldrijdenHet perfecte rapport. Wout van Aert heeft de Azencross in Loenhout gewonnen. Niet via een langgerekte solo, de Belgische kampioen pakte het dit keer stelselmatiger aan en gooide pas op twee ronden van het einde de laatste overblijver overboord. Het is Wouts zesde overwinning in evenveel crossen sinds zijn terugkeer in het veld. “Dit is een hele mooie manier om 2021 af te sluiten.” Toon Aerts (derde) is steviger leider in het klassement van de X²O-trofee.

Twee prijzen voor Van Aert in de Azencross. Voor aanvang kreeg de Belgische kampioen zijn trofee van Sportman van het Jaar. Van Aert was tijdens de uitreiking op stage in Spanje. Een uurtje of drie later sloot hij 2021 af met zijn zesde crosszege op een rij. Van Aert is sinds zijn terugkeer in het veld op 4 december in Boom ongeslagen.

In tegenstelling tot de onemanshow in Zolder nam hij geen razende start. Sweeck, Aerts en Hermans namen aanvankelijk het initiatief. Van Aert keek bij afwezigheid van Mathieu van der Poel de kat uit de boom, verscheen aan het einde van de tweede ronde aan het front en joeg gestaag het tempo op. Sweeck en Hermans volgden. Aerts moest achtervolgen, Iserbyt werd ver teruggeslagen na onder meer een oponthoud in de materiaalpost. Wie wel nog kwam aansluiten: Michael Vanthourenhout. Halfweg cross vervoegde hij het leidende trio.

Toen diezelfde Vanthourenhout enkele seconden voorop reed, vlamde Van Aert er op het zwaarste stuk van het parcours in één ruk naartoe. Hermans en Sweeck kregen op een strook van zo’n 150 meter tien seconden aan de broek. Vanthourenhout beet zich vast in het wiel van de Belgische kampioen - die een klein slippertje maakte zonder erg -, maar moest ook zijn meerdere erkennen. Wout ging op twee ronden van het einde solo.

Ontketend kwam de zege van Van Aert niet meer in het gedrang. Vanthourenhout hield Aerts - hij reed een sterk tweede deel - af voor de tweede plaats. Leider Aerts doet wel een goede zaak in het X²O-klassement.

Van Aert: “Ging voor behoudende aanpak”

“Ik wou het vandaag iets slimmer en behoudender aanpakken”, vertelde Van Aert na de zege aan VTM Nieuws (zie video bovenaan dit artikel). “Er stond veel wind, dus ik wou iets langer in het wiel blijven en later het verschil maken. In de finale trok Vanthourenhout door. Toen voelde ik dat het voor iedereen zwaar werd en wou ik niet meer wachten. Michael bood veel weerwerk, maar op de strook aan de finish kon ik mijn krachten uitspelen.”

De conditie bij Wout lijkt top. Kunnen daar nog enkele procentjes bij? “Dat is lastig te zeggen. Ik ben goed, het is zaak om de opeenvolging van crossen goed te overleven. Gelukkig heb ik de kerstperiode al geregeld gereden, ik weet hoe zwaar het kan zijn. Het is wel een groot verschil dat het BK heel snel na deze drukke periode komt. Daar hou ik rekening mee.”

Vanthourenhout: “Voelde al snel dat het te snel ging”

Aerts: “Tactische strijd met Iserbyt om klassement”

