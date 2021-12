Wout van Aert ook klasse te sterk in Loenhout, Belgische kampioen sluit 2021 af met perfect crossrapport

Twee prijzen voor Van Aert in de Azencross. Voor aanvang kreeg de Belgische kampioen zijn trofee van Sportman van het Jaar. Van Aert was tijdens de uitreiking op stage in Spanje. Een uurtje of drie later sloot hij 2021 af met zijn zesde crosszege op een rij. Van Aert is sinds zijn terugkeer in het veld op 4 december in Boom ongeslagen.