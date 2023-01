Wout van Aert is helemaal klaar voor het WK: “Veel zin om die trui nog eens te dragen”

VeldrijdenHet WK mag komen. Wout van Aert (28) is klaar. Met winst in Hamme sloot hij een bijna perfecte voorbereiding af. “Perfectie bestaat niet”, zegt hij, maar deze winter kwam wel aardig in de buurt. “Volgend weekend zal ik toch zenuwachtig zijn.”

“10 op 10 bestaat niet”, zegt Wout van Aert. En dus gaf hij zijn winter géén perfecte score - “Er zijn altijd dingen die beter kunnen, perfectie bestaat niet.” Maar uiteraard houdt Van Aert een heel goed gevoel over aan de voorbije maanden. “Qua resultaten geef ik dit 9,5 op 10. Ik heb veel meer gewonnen dan ik vooraf had gedacht”, zegt hij. “Qua voorbereiding op wat de komende maanden komt, was dit ook heel goed. 9 op 10.”

Het WK gaat niets meer veranderen aan dat beeld. Of hij nu eerste, tweede of nog iets anders wordt, zal alleen in zijn gevoel nog iets wijzigen. “Ik heb die wereldkampioenentrui in principe voor niks nodig”, zegt Van Aert. “Maar ik ben wel enorm ambitieus en ik heb heel veel zin om die trui nog eens te dragen. Het is lang geleden. Ik denk dat ik een goeie kans heb. Het is niet van moeten, maar het is een heel mooi doel.”

En ja, zelfs een drievoudige wereldkampioen vindt dat spannend. “Volgend weekend zal ik toch wat zenuwachtig zijn. Maar dat heb je ook nodig.”

Nog één zware training

Hoe zijn laatste dagen in aanloop naar Hoogerheide eruit gaan zien, blijft onduidelijk. Van Aert wilde daar - een beetje verrassend - niet op ingaan. “Ik ga dat hier niet allemaal uitleggen.” Omdat hij de tegenstand niet slimmer wil maken dan hij al is? “Het is niet echt een geheim, ik denk dat ik een van de renners ben die het meest deelt op Strava en zo, maar er zijn dingen waar je je goed bij voelt en die wil je dan liefst opnieuw doen.”

In grote lijnen wordt het dit: nog één zware training aan het begin van de week en de rest is dan herstel en rust. Van Aert: “Ik hoop volgende week nog iets frissere benen te hebben. Mijn trainingen zijn zo opgebouwd dat dat zou moeten lukken. Dat laatste procentje creëer je met extra rust.”

En daarmee zou hij moeten klaar zijn om te schitteren. “Ik weet al een paar weken dat ik er klaar voor ben. En ik heb er alles aan kunnen doen - dat is mooi.”

Hol van de leeuw

In 2014 werd Van Aert al een keer wereldkampioen in Hoogerheide, toen bij de beloften. Michael Vanthourenhout werd er tweede, Mathieu van der Poel derde. Het maakt de plek toch ietwat speciaal, maar het is ook dubbel want Hoogerheide is ook ‘Van der Poel-land’. Vader Adrie tekent er altijd het parcours uit. Ook nu. Van Aert: “Het parcours is altijd af. Het is echte cross. Ik vind het leuk om terug te keren.”

Het voelt niet als een trip naar het hol van de leeuw? “Ik denk dat dat vooral voor de supporters een extra element is. Ik verwacht heel veel volk. Ik hoop sportiviteit te voelen bij de supporters. Voor mij maakt het eigenlijk niet uit wie het parcours uitgetekend heeft.”

“Of het weer een grote rol gaat spelen? Hoogerheide is altijd berijdbaar, en alle omstandigheden zouden me moeten passen, maar er mag wat modder bij zijn. Een loopstrook zoals net in Hamme zou in mijn voordeel zijn.”

