Wout van Aert en Tom Pidcock strijden morgen in de Superprestige: zo liggen de kaarten

Wereldkampioen Mathieu van der Poel maakt pas op zaterdag 18 december in het Nederlandse Rucphen zijn rentree in het veld, maar met Wout van Aert en Tom Pidcock staan de andere twee renners van de ‘Grote Drie’ morgen aan de start in Boom. Op een driestrijd is het wachten tot zondag 26 december. Dan kruist het trio protagonisten de degens in Dendermonde.

1) Wout van Aert (45 miljoen euro)

Van Aert kende een meer dan succesvolle wegcampagne. De 27-jarige wielrenner won twee klassiekers met Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race, werd Belgisch kampioen en won maar liefst drie ritten in de Tour de France. Niet zomaar drie ritten, hij was de beste in een tijdrit, een bergetappe waar twee keer de Mont Ventoux moest beklommen worden en een sprintersetappe met aankomst op de Champs-Élysées. De tweevoudig winnaar van de Kristallen Fiets kan het allemaal. Ook op de Olympische Spelen pakte hij zilver in de wegrit en, mits wat meer steun, had er misschien wel meer ingezeten. Van Aert werd deze week lichtjes verkouden, maar kan zaterdag gelukkig starten in Boom. De Belgische kampioen op de weg en in het veld heeft voorlopig elf crossen op zijn programma staan. Het WK in het Amerikaanse Fayetteville laat hij tot nader inzien links liggen met oog op het komende wegseizoen. “Wout zelf wil eerst even afwachten hoe het gaat lopen. Stel dat hij tussen kerst en Nieuwjaar nog steeds ergens tussen 7 en 10 rijdt, heeft het totaal geen zin om er zelfs maar over na te denken”, zei zijn coach Marc Lamberts in een interview.

Volledig scherm Wout Van Aert tijdens het WK veldrijden in Oostende. © BELGA

Wie zal volgens jou zegevieren? Stel je eigen ploeg samen in de Gouden Cross en win prachtige prijzen

Speel mee met de Gouden Cross Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

2) Tom Pidcock (35 miljoen euro)

Ook Pidcock heeft er een geslaagd wegseizoen opzitten. De neoprof van Ineos Grenadiers werd onder meer derde in Kuurne-Brussel-Kuurne, vijfde in de Strade Bianche en zesde op het WK. Maar vooral in de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race liet hij zich zien. Pidcock won in een sprintje bergop tegen jawel, Wout Van Aert, de Brabantse Pijl. Enkele dagen later waren de rollen net omgedraaid in de Amstel Gold Race. In een millimetersprint verwees Van Aert de onfortuinlijke Pidcock naar de dichtste ereplaats. Pidcock was echt verbluffend sterk in zijn eerste profseizoen. We wisten natuurlijk van in het veld dat hij wat zijn mars heeft. Vorig jaar klopte hij op verbluffende wijze namelijk Van der Poel in Gavere. Diezelfde Van der Poel was ook topfavoriet om olympisch kampioen moutainbike te worden, maar een val gooide roet in het eten. Pidcock - een echte alleskunner - veroverde de gouden medaille. Benieuwd of hij in het veld Van der Poel en Van Aert nog meer het vuur aan de schenen kan leggen.

Volledig scherm Thomas Pidcock klopte vorig jaar Mathieu van der Poel in Gavere. © BELGA

Je wielerkennis op de proef stellen? Hier kan je meedoen met de Gouden Cross

Dit artikel is u aangeboden door de Gouden Spelen. Goudenspelen.be is een website waar je fantasy sportgames kan spelen.