Wout van Aert drukt alle hetze de kop in: “Dit parcours is echt klasse en qua veiligheid een voorbeeld”

“Ik ben toch licht nerveus.” Gelukkig zei Wout van Aert het zelf, want aan zijn lichaamstaal viel er niks van te merken. Chill, complexloos en soms zelfs wat verveeld door de vragen over de balken op het WK-parcours. “Ja, Mathieu springt net iets beter over de balken dan ik, maar we moeten er niet meer van maken dan wat het is. Een balk.”

Eerst guitig, dan grijnzend, nadien fronsend en op het einde zelfs openlijk verveeld en zuchtend. De evolutie van de uitdrukkingen op het gelaat van Wout van Aert naarmate de vragen over de balken op het WK-parcours steeds talrijker werden. “Ik snap de hetze niet. Ik vind het normaal dat er balken op een cross-parcours liggen. Ja, ze kunnen zondag beslissend zijn, maar dat is toch ook de rol van balken? Mochten balken nooit doorslaggevend zijn, waren ze al lang uit de cross zijn verdwenen...”

Volgens Eli Iserbyt liggen de balken op het parcours van Hoogerheide vrij hoog, maar dat is zoals het vroeger altijd was. “De voorbije jaren liggen de balken vaak vrij laag.” Van Aert haalt er zijn schouders bij op: “Ik ben led-balken gewoon, met led-reclame van sponsors op, nu zijn het balken blijkbaar van hout. Zolang het hout nog in goede staat is, zie ik het probleem niet. Ik heb deze week getraind op balken springen, maar niet plots meer dan anders.”

Van Aert heeft het parcours nog niet verkend en kan daarom niet inschatten of de plaats van de balken op het parcours in het voordeel is van Van der Poel of niet. “Ik geef toe dat Mathieu net iets beter dan mij over de balken springt, maar op het parcours van de wereldbeker in Benidorm lagen de balken ook vrij laat op het parcours en was ik er op het einde ook nog bij... Als ik dan toch één ding over de balken wil zeggen is dat ze nu op een betere plek liggen dan vroeger op dit parcours het geval was. Veel veiliger. Ik wil er meteen aan toevoegen dat ik het een prachtig parcours vind qua veiligheid. De grotere afstand met de fans, enkel oversteekplaatsen langs bruggen... Het parcours is ook overal breed, dus je kan op elk moment van de cross iemand voorbij steken. Echt klasse. Een voorbeeld voor andere parcours.”

Daarmee drukte Van Aert alle insinuaties de kop in dat parcoursbouwer Adrie van der Poel een WK op maat van zijn zoon zou hebben ontworpen. Bij diegenen die al over het parcours hebben gereden, horen we trouwens het tegenovergestelde. “Op die balken na, zal Mathieu niet blij zijn als hij zondag over het parcours rijdt. Het is een snel parcours voor wegrenners zoals Adrie het in zijn tijd als crosser graag gehad”, klinkt het dan off the record.

De beuk erin

Een vliegmeeting leent zich soms tot een tactisch steekspel, waarin de twee topfavorieten elkaar zouden kunnen beloeren. De kijk van Van Aert is anders. “Mathieu houdt niet van afwachtend crossen. Ik verwacht dat hij er snel de beuk zal ingooien.”

In dat geval moet Van Aert maken dat hij goed start, want anders dan Van der Poel op startrij één moet Van Aert door zijn mindere ranking in het eindklassement van de wereldbeker van op de tweede rij starten. “Niet ideaal, maar ik ga het nooit als excuus gebruiken als ik geen wereldkampioen word.”

Quote Ik heb bijna alle WK’s gewonnen die Adrie van der Poel heeft georgani­seerd. Het ligt mij

Wiens wiel Van Aert zal kiezen bij de start, heeft hij nog niet beslist. De voorbije wedstrijden nam hij vaak plaats achter de Zwitser Kevin Kuhn. “Die start vaak snel, maar zo zijn er nog. Als mijn Belgische ploegmaten een rol van betekenis voor mij kunnen spelen, dan zeker bij de start. Ze weten allemaal dat ik dit WK kan winnen. Hopelijk gebruikt iedereen zijn gezond verstand.”

Van Aert verwacht een snelle wedstrijd, maar plaatst een kanttekening. “Ik weet uit ervaring dat dit parcours veel lastiger is dan iedereen denkt. De hoogtemeters vallen niet te onderschatten.”

Nog nooit gewonnen in Hoogerheide (bij de profs)

Van Aert kan het weten, want hij won bij de profs nog nooit in Hoogerheide. Een opmerkelijke statistiek. “Als je weet dat deze cross vaak één week voor het WK werd gereden, dan is dat minder opmerkelijk. Ik zat toen vaak al met mijn hoofd op het WK. Trouwens, als we er toch per se de statistieken bijhalen: ik heb bijna alle WK’s gewonnen die Adrie van der Poel heeft georganiseerd. Het ligt mij.”

Van Aert oogt scherp en vol zelfvertrouwen. Schijn? “Ik ben toch wat nerveus. Het is niet dat het zondag voor mij van moeten is. De wereldtitel zou de kers op de taart zijn van mijn mooie winter, maar het is toch al lang geleden dat ik nog eens wereldkampioen ben geweest.” Zeven jaar... “Dit WK is geen hoofddoel van mijn seizoen, maar ik ben wel gemotiveerd. Tijdens de vorige dertien crossen van deze winter vloekte ik niet wanneer ik mijn ketting overstampte, maar zondag moet dat toch niet gebeuren. Als er een ding duidelijk is aan dit snel parcours, is dat elke foutje fataal kan zijn.”

