Wout van Aert demonstreert ook in Zonhoven, Van der Poel tweede na twee tuimelpertes: “Momenteel is het niet leuk crossen voor mij”

VeldrijdenWout van Aert blijft heersen in het veld. De Belgische kampioen cyclocross domineerde opnieuw in de Wereldbekercross van Zonhoven. Mathieu van der Poel maakte twee tuimelpertes en werd tweede, zij het op een dikke minuut van WVA. “Momenteel is het niet leuk crossen voor mij”, zei de Nederlander achteraf.

De laatste keer dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert dit seizoen op Belgische bodem aan de start van een veldrit stonden. Alsof de cross in Zonhoven met de befaamde zandkuil zo al niet spectaculair genoeg is. Zou de geteisterde rug van MVDP het houden na de pijn eerder deze week in Koksijde?

De Nederlander startte met bravoure. Vanop de tweede rij ging het in één ruk naar de tweede positie, alleen zandspecialist Sweeck was sneller weg. Van Aert dook als achtste de kuil in, de Belgische kampioen schoot daarna helemaal naar voren. Na nog geen halve ronde de Grote Twee in de spits van de koers.

Tot Van der Poel bleef steken en een knieval maakte in het mulle zand. Van Aert zette daarop druk op de ketel. Van der Poel corrigeerde zijn foutje en sleurde Vanthourenhout er zo ook weer bij. Sweeck kwam na een fenomenale klim uit de kuil weer aansluiten.

Met z'n vieren voorop. Maar ook die situatie duurde niet lang, want Van Aert ging nog maar eens verdapperen. Vanthourenhout en Sweeck moesten de rol lossen. Van der Poel verweerde zich kranig en kwam bij het ingaan van de derde ronde weer langszij.

In een poging Van Aert wat te temmen koos Van der Poel er vervolgens voor om de technische passages zelf op kop aan te vatten. Bij een van de zandstroken liep het weer mis. MVDP schoot weg en kon zijn spoor niet houden. Het was voor Van Aert het sein om de gashendel helemaal open te draaien.

Het breekpunt was bereikt. De cross gereden. Van Aert had gauw 20 seconden voorsprong en versnelde met de ronde. De Belgische kampioen had zijn achtste veldritzege van het seizoen geroken en zou zijn prooi 40 minuten lang niet meer lossen. Van der Poel werd op een dikke minuut tweede. Sweeck derde.

Van Aert: “De echte versnelling zat er niet meer in”

Eén maand voor het WK veldrijden zit het momentum in crossland volledig bij Wout van Aert. Voor een zesde keer dit seizoen won hij van rivaal Mathieu van der Poel. In Zonhoven was Van Aert buiten categorie. “Ik had het gevoel dat ik een hoog tempo kon rijden, maar de echte versnelling zat er niet meer in na de zware crossen van de voorbije periode”, vertelde Van Aert.

Van Aert bleef ronde na ronde snelle tijden neerzetten. “Ik kon profiteren van de foutjes die Mathieu maakte. Hij viel plots voor mij en daarna kon ik een groot gat maken. De voorsprong verbaasde mij wel een beetje. Nu is het voor mij zaak om goed te rusten, morgen vertrek ik op stage met de ploeg. Ik heb nood aan kilometers in de zon om die echte versnelling terug te laten komen.”

Van der Poel: “Iedereen ziet dat ik niet op mijn beste niveau rijd” Mathieu van der Poel crosst niet hoe hij het zelf wil. Deels door pijn aan de rug, maar vooral door twee tuimelpertes in Zonhoven. “Het is raar om te zeggen als je tweede wordt, maar iedereen ziet en weet dat ik niet op mijn beste niveau rond rijd. Natuurlijk is Wout heel sterk, daar wil ik geen afbreuk aan doen. Toch moet ik in staat zijn om het gevecht langer aan te gaan”, reageerde Van der Poel. Ook MVDP vertrekt morgen op stage naar Spanje. “Dat komt misschien wel net op het goeie moment om even te herpakken en op mijn rug te werken. Het publiek hielp me hier sowieso wel door de lastigere momenten. Maar neen, echt leuk crossen is het momenteel niet voor mij.”

