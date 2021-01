Wout van Aert: “De koers begon goed voor mij, maar die lekke band gooide roet in het eten”

“Leegloper kostte krachten”

“Mathieu en ik zijn sowieso aan elkaar gewaagd. Wie een voorsprong verwerft, is in het voordeel. Dan kan je je af en toe een foutje veroorloven, want je hebt meer controle over de koers. Ik zat in de situatie die ik wou, maar die lekke band vergooide mijn kansen. Dat kost krachten en om een WK te kunnen winnen, moet alles meezitten”, aldus Van Aert, die het ook nog had over het gevoel om zonder fans te koersen. “Met supporters was het anders geweest, maar ook voor Mathieu verandert dat natuurlijk heel veel. Natuurlijk heb ik ze gemist, maar da’s voor iedereen het geval. Hopelijk zijn ze snel terug.”