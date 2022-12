WOORD VOOR WOORD. Het volledige emotionele statement van Toon Aerts: “Een hel om dit aan iedereen te vertellen”

“Bedankt om hier allemaal te zijn en eindelijk eens te kunnen luisteren naar wat ik vandaag ga vertellen.”

“We zitten hier vandaag in Merksplas en we moeten een bericht de wereld insturen dat we eigenlijk niet willen. Ik had gehoopt om hier enkele weken geleden mijn eerste cross te kunnen rijden, opnieuw. Na een zeer moeilijke en lange periode waarin ik vooral hard ben blijven werken om meteen klaar te zijn voor het nieuwe seizoen en we dagelijks hebben uitgekeken naar verlossend nieuws. Het materiaal stond klaar, de conditie was er en de motivatie was groter dan ooit.”

“Maar helaas heb ik deze week opnieuw een brief gekregen die niemand wil krijgen. Hierin staat vermeld dat de UCI ons een voorstel doet van twee jaar schorsing - bijgevolg zal ik dus dit seizoen niet meer in actie komen. Ondertussen sta ik al meer dan tien maanden aan de kant. Dit wil zeggen dat ik op 16 februari 2024 opnieuw zal kunnen deelnemen aan officiële wedstrijden. Dit is zéér zware straf, een veel te zware straf voor iemand die recht in zijn schoenen staat en in eer en geweten kan stellen dat hij geen dopingzondaar is. Ik heb nooit de intentie gehad om doping te gebruiken en ik heb ook nooit dopingproducten bewust ingenomen om mijn prestaties te verbeteren. Maar helaas beslissen de regels anders over.”

“Zoals jullie weten werden er sporen van Letrozole gevonden in mijn urine. Een product waar ik nog nooit van had gehoord. De concentratie was ook maar 2,4 nanogram per millimeter. En als we dan gaan bekijken wat nanogram betekent, dan weten jullie het wel.”

Volledig scherm Toon Aerts. © PhotoNews

“Zoals jullie zien, heb ik ook tot op vandaag mijn haar nog altijd niet laten afknippen. Mede omdat hier ook een deel van mij bewijs inzit dat ik niet vrijwillig doping heb genomen. Wat zeker is, is dat de hoeveelheid die ooit in mijn lichaam is geraakt, voortvloeit uit een contaminatie. Dit wil zeggen dat ik de stof heb binnengekregen via voeding of een vervuild voedingssupplement. Meteen na de bekendmaking van mijn AAF zijn we met ons team op zoek gegaan naar waar het is misgelopen. Hoe is het in mijn lichaam terechtgekomen en hoe kunnen we dat zo goed mogelijk gaan bewijzen bij de dopinginstanties?”

“Ondanks alle elementen die we hebben aangeleverd bij de UCI - haarstalen, verklaringen, overzichten, analyses van voedingssupplementen, wetenschappelijke literatuur - oordeelt de instantie toch dat ik 24 maanden geschorst moet worden, wat voor mij onbegrijpelijk is. Zeker aangezien ze zelfs bereid zijn om te zeggen dat mijn ADRV niet vrijwillig was.”

“Het was een hel om dit aan mijn ouders, mijn vriendin, mijn broer, aan iedereen te vertellen. Gelukkig zijn die mensen steeds in mijn blijven geloven en haal ik hier enorm veel steun uit. Graag wil ik iedereen die me steunde dan ook bedanken. Instanties beseffen nog altijd niet welke impact dergelijke procedures nog altijd op onze levens heeft.”

“Ik heb tijdens mijn actieve carrière als zuiver atleet nooit stilgestaan bij het feit dat je in z’n situatie kan terechtkomen. Valsspelers moeten gestraft worden, dat is altijd mijn overtuiging geweest, maar dit voelt als puur onrecht. Elke andere sporter loopt vandaag nog het gevaar om op dezelfde manier gestraft te worden onder de huidige regelgeving. Hier moet toch iets aan gedaan worden? En toch blijf ik vastberaden. Ik zal er alles aan blijven doen om mijn onschuld te blijven bewijzen.Ik ben er dan ook van overtuigd dat ik mijn plaats in het veldrijden opnieuw zal kunnen innemen.”

“Ik zit op dit moment met zeer veel onzekerheden. Ook over hoe mijn jaar 2023 er voor mij zal gaan uitzien. Maar één ding staat vast: ten laatste op 16 februari 2024 begint mijn tweede carrière. Yannick Prévost, mijn manager, is sinds dag 1 bezig met het beheren van het dossier dat we hebben ingediend bij de UCI en kan nu samen met mij mee antwoorden geven over de inhoud ervan en alles wat er gebeurd is de afgelopen maanden.”

KIJK. Toon Aerts tot tranen toe bewogen tijdens het geven van z’n statement

© Photo News