“WK veldrijden vindt plaats zoals gepland, in alle categorieën én met publiek”

VeldrijdenHet wereldkampioenschap veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville zal onverkort plaatsvinden op 29 en 30 januari. Dat zegt Tom Van Damme, voorzitter van Belgian Cycling. Het wordt, in tegenstelling tot veldrijden in België en Nederland, ook een cross mét publiek.

Fayetteville in de Amerikaanse staat Arkansas maakt geen uitzondering op de Covid-pandemie. Ook daar swingt het aantal besmettingen de pan uit. Vorig week leek ongerustheid te ontstaan over de vraag of het WK veldrijden eind januari wel zou kunnen worden gereden. Dat was ook een zorg van Tom Van Damme.

Na contact met de UCI maandag, kreeg Van Damme te horen dat aan de WK-plannen niets wordt gewijzigd. “Er wordt gereden, in alle categorieën. Het zal ook een WK zijn met publiek.”

Van Damme verhult niet dat de reis hem zorgen baart. “Ik heb aan de medische cel van Belgian Cycling gevraagd om de situatie van heel nabij te volgen. We zullen daarover ook meermaals per week contact hebben met de UCI.”

Die UCI werkt aan een zogenaamd covidprotocol voor het WK in Fayetteville. Van Damme verwacht dat het protocol woensdag klaar is. “We hebben de Spelen van Tokio meegemaakt; zeker is dat het in Fayetteville minder streng wordt. We zullen ons aan alle veiligheidsvoorschriften houden. Het wielrennen heeft in het verleden getoond dat het bij de betere leerlingen van de klas is.”

Volledig scherm Tom Van Damme, voorzitter van Belgian Cycling. © BELGA

Vorig jaar bij het WK in Oostende werden op het laatste moment de WK’s voor juniores afgelast. Van Damme hoopt niet dat het dit jaar zover komt. En als het wel zo is, dan moet de UCI daar snel over communiceren.

Belgian Cycling stuurt in totaal acht juniores naar Fayetteville: zes bij de mannen, twee bij de vrouwen. Van Damme: “Als er wordt afgelast, dan hoe sneller, hoe liever. Dat is voor ons de enige manier om dure vliegtickets te recupereren. Dit WK is voor ons een zware financiële inspanning. Omdat veldrijden niet olympisch is, krijgen we van de overheid geen subsidies. We moeten alles zelf bekostigen. Omdat, omwille van Covid, ook voor Belgian Cycling veel inkomsten zijn weggevallen, zullen we uit onze reserves moeten putten.”