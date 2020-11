WK veldrijden lijkt op dit moment gewoon door te gaan: volgende week start opbouw van parcours in Oostende

Wielrennen Tomas Van Den Spiegel, organisa­tor van het WK 2021, over dit in recordtijd opgezette WK: “Chapeau, maar wij willen het helemaal anders doen”

26 september Op een autocircuit kan je snel schakelen. Vraag het de Formule 1-coureurs die eind oktober naar Imola komen. Vraag het aan de organisatoren van het WK wielrennen, die maar drie weken nodig hadden om een WK in elkaar te boksen. Zonder dure campagnes en met weinig of geen publiek. “Alle respect”, zegt Tomas Van Den Spiegel van Flanders Classics, “maar dit is niet het WK zoals wij het volgend jaar in Vlaanderen hopen neer te zetten.”