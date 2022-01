WK VELDRIJDEN. “Klim wordt beslissend, vraag is alleen wanneer”: Nys en Verstrynge klaar om erin te vliegen - Backstedt oppermachtig bij meisjes junioren

Gouden Cross Drievoudig wereldkam­pi­oen veldrijden Erwin Vervecken ziet een Brit de wereldti­tel pakken: “Pidcock is dé topfavo­riet”

Vanavond begint met de Mixed Team Relay het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville. Drievoudig wereldkampioen Erwin Vervecken verwacht dat het een spannende wedstrijd wordt bij de elite mannen, maar voor hem is Pidcock wel dé grote favoriet. Ben je het eens met Vervecken of denk je er helemaal anders over? Doe dan nog snel mee met de Gouden Cross. Je hebt tot morgenavond 20 uur de tijd om een ploegje te maken of je team nog aan te passen.

28 januari