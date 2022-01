WK VELDRIJDEN. Goud, zilver én brons! Wyseure wereldkampioen bij beloften na groots nummer, Verstrynge en Nys zorgen voor volledig Belgisch podium

Gouden Cross Wout van Aert degradeer­de zoals verwacht de tegenstand: 91 procent van onze lezers kreeg gelijk

Wout van Aert kroonde zich gisteren voor de vijfde keer tot Belgisch kampioen veldrijden. Van Aert won zo negen van de tien crossen waar hij aan de start stond. Door die negen overwinningen sprokkelde de renner van Jumbo-Visma heel wat punten in de Gouden Cross. Vanaf vandaag bereidt hij zich voor op het klassieke voorjaar en komt hij niet meer in actie in het veld. Een noodgedwongen transfer dringt zich dus op.

28 januari