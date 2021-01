WK in Oostende ter discussie: “Alles is mogelijk. Ook een afgelasting”

Veldrijden 9 Belgen op WK veldrijden: dankzij WB-eindzege van maatje Van Aert mag Merlier mee naar Oostende

24 januari Wout van Aert is dankzij zijn zege in Overijse helemaal zeker van een derde eindzege in de Wereldbeker. Dat is ook goed nieuws voor maatje Tim Merlier: dankzij de WB-eindzege van Van Aert mag België op het WK van volgend weekend in Oostende met negen renners aantreden. Bondscoach Sven Vanthourenhout had Merlier als negende naam op de lijst aangeduid. Naast Van Aert en Merlier zijn ook Toon Aerts, Quinten Hermans, Eli Iserbyt, Daan Soete, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Gianni Vermeersch geselecteerd voor het wereldkampioenschap.