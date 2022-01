WK-delegatie vertrekt naar Fayetteville. Aerts: “Bondscoach zal plan bedenken waar iedereen zich in kan vinden”, Pidcock: “Misschien vrienden worden met Lars”

Aerts: “Bondscoach zal plan bedenken waar iedereen zich in kan vinden”

Pidcock: “Misschien vrienden worden met Van der Haar”

Tom Pidcock, de grootste uitdager van België, neemt dezelfde vlucht. “Ik probeerde afgelopen nacht niet te veel te slapen. Dan kan ik dat tijdens de vlucht doen.” Gisteren werd de jonge Brit geklopt door Iserbyt. “Ja, hij was goed. Maar het WK is pas volgende week. Ik kan nu wel zeggen dat Eli de topfavoriet is om de druk bij hem te leggen. Maar ik wil geen spelletjes spelen. Hij is in goede vorm. Of ik enkel tevreden zal zijn met goud? Ja, uiteraard. Ik moet het wel opnemen tegen het sterke Belgische blok. (lacht) Misschien moeten Lars (Van der Haar, red.) en ik een alliantie vormen. Of ik al met Lars praatte? (lacht) Nee nee, maar misschien komt dat nog. We kunnen nu wel over tactieken gaan praten, maar hopelijk wordt het gewoon een faire, eerlijke race.”