WK-delegatie op weg naar Fayetteville. Vanthourenhout: “Als we individueel rijden, zijn we geklopt” - Pidcock: “Misschien vrienden worden met Lars”

Om 11u begonnen de veldrijders aan een lange trip richting de Verenigde Staten, waar volgend weekend het WK veldrijden wordt betwist. Dit onder leiding van bondscoach Sven Vanthourenhout. “Gisteren is nogmaals gebleken dat de wereldtitel mogelijk is. Maar het is geen garantie. Er zijn met Van der Haar en Pidcock twee belangrijke concurrenten in het spel. Aan ons om het waar te maken.” Er is één vooruitgeschoven speerpunt: Eli Iserbyt. “Hij heeft een streepje voor. Op de momenten dat het er toe doet, kan hij het afmaken.”

Aerts: “Bondscoach zal plan bedenken waar iedereen zich in kan vinden”

Toon Aerts kan zich vinden in het kopmanschap. “Eli heeft de afgelopen weken en maanden bewezen dat hij klaar is om wereldkampioen te worden. Maar zomaar mijn kansen opofferen zou ook wel niet zo slim zijn, denk ik. Er is nog een week tot het WK. De bondscoach bedenkt wel een plan waar iedereen zich in kan vinden. De vrije rol zou me moeten liggen.”

Pidcock: “Misschien vrienden worden met Van der Haar”

Tom Pidcock, de grootste uitdager van België, neemt dezelfde vlucht. “Ik probeerde afgelopen nacht niet te veel te slapen. Dan kan ik dat tijdens de vlucht doen.” Gisteren werd de jonge Brit geklopt door Iserbyt. “Ja, hij was goed. Maar het WK is pas volgende week. Ik kan nu wel zeggen dat Eli de topfavoriet is om de druk bij hem te leggen. Maar ik wil geen spelletjes spelen. Hij is in goede vorm. Of ik enkel tevreden zal zijn met goud? Ja, uiteraard. Ik moet het wel opnemen tegen het sterke Belgische blok. (lacht) Misschien moeten Lars (Van der Haar, red.) en ik een alliantie vormen. Of ik al met Lars praatte? (lacht) Nee nee, maar misschien komt dat nog. We kunnen nu wel over tactieken gaan praten, maar hopelijk wordt het gewoon een faire, eerlijke race.”

Vandebosch: “Er moest plots veel geregeld worden”

Zoals geweten geen Quinten Hermans, die gisteren een positieve coronatest aflegde. Hermans was een outsider voor de regenboogtrui, des te meer omdat hij in oktober nog de Wereldbekermanche van Fayetteville won. Daardoor mocht Toon Vandebosch nog in allerijl zijn koffer maken. “Dit had ik niet zien aankomen. Gisteravond kreeg in telefoon van Sven (Vanthourenhout, red.) Het was een rollercoaster. Er gaat vanalles door je heen. Hoe ga ik mijn fietsen nog meekrijgen? En mijn valies. Er moest plots heel veel geregeld worden. Gelukkig heb ik een goede broer en goeie ouders die heel veel voor mij gedaan hebben.”

Het parcours in Fayetteville, mét een beetje sneeuw

