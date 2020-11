“Wie heeft ballen aan zijn lijf?”: onze columnist Niels Albert heeft oplossing voor wrevel over startgelden in de cross

Veldrijden Thibau Nys komt stevig ten val aan balkjes in Gieten: “Zijn rug zat volledig geblok­keerd en hij had geen kracht meer in zijn benen”

11 oktober Thibau Nys heeft de eerste manche van de Superprestige in Gieten niet beëindigd. Nys kwam ten val in de Superprestige, waar beloften en profs samen koersen, bezeerde daarbij zijn rug en gaf op. "Ik heb de val niet zien gebeuren”, vertelde vader Sven Nys voor de camera van Play Sports. "Maar ik hoorde dat het wel stevig was en hij over de kop ging bij zijn val."