Wereldkampioene Brand is ook in Besançon de beste van het pak

Lucinda Brand is op dreef de laatste weken. Na haar zeges in Tabor en Merksplas was de Nederlandse wereldkampioene ook gisteren in Kortrijk de beste. Waar Brand in West-Vlaanderen nog tot de slotronde wachtte om de cross in beslissende plooi te leggen, koos ze in Besançon na enkele hectometers al het hazenpad. Denise Betsema deed nog een poging om haar landgenote te volgen, maar dat bleek ijdele hoop.