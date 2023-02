Wereldkampioen Thibau Nys legde zichzelf enorm veel druk op voor WK U23: “Het was echt niet evident”

Nys, vooraf de grote favoriet, reed al in de tweede ronde weg van de concurrentie en bleef foutloos zijn rondjes afwerken. 25 jaar na vader Sven Nys is hij de nieuwe wereldkampioen veldrijden bij de beloften.

“Dit is geweldig”, zegt hij in bovenstaande video. “Ik heb er eigenlijk nog niet veel woorden voor. Ik wou dit zó graag, dat kan je je niet voorstellen. En om het dan op deze manier te kunnen afmaken: dat is prachtig. Enkel mijn Europese titel op de weg zet ik hier nog nét boven. Maar dit is natuurlijk wel weer een wereldtitel, dat blijft ongelooflijk.”

Nys zegt ook dat de druk heel groot was. “Ik was sowieso topfavoriet en het is niet evident om het dan op deze manier af te maken. De helft van alle druk die ik voelde had ik mezelf ook opgelegd, overigens. Ergens hou ik daar ook wel van en in bepaalde opzichten ga ik daar ook beter door presteren. Tot nu toe verschil ik wat dat betreft met mijn papa. (lacht) Hopelijk kan ik die lijn doortrekken bij de profs, want daar zal de druk nog groter zijn.”