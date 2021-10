Wéér prijs voor Eli Iserbyt: hij geeft zichzelf verjaardagscadeau met zege in Superprestige Ruddervoorde

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Knalstart van Pauwels Sauzen–Bingoal-ploegmaats Eli Iserbyt en Toon Vandebosch. Die laatste nam zijn kopman meteen op sleeptouw. Ondanks het hoge tempo verscheen Quinten Hermans, op de tweede rij gestart, al snel aan de kop van de wedstrijd. De man-in-vorm zette in de tweede ronde door. Amper één man die hem volgen kon: Iserbyt. De twee tenoren die in de VS het mooie weer maakten, eisten ook in het modderige Ruddervoorde de hoofdrollen op.

Halfweg hadden zij een halve minuut voorsprong op een groepje achtervolgers met Van der Haar, Toon Aerts en Laurens Sweeck. Op naar een beklijvend duel? Nou... Net als in Iowa ging het fout voor Hermans op de balken. Hij ging tegen de grond en moest z’n ketting er zelf weer opleggen. Met kostbaar tijdsverlies tot gevolg.

Zesde zege

Iserbyt kreeg zo een bonus van tien seconden cadeau - de vogel was gaan vliegen. Hermans maakte nog enkele foutjes en verloor stelselmatig terrein. Iserbyt, die gisteren zijn 24ste verjaardag vierde, reed daarentegen onbedreigd naar zijn zesde overwinning van het seizoen, na zeges in Waterloo, Iowa (WB), Lokeren, Beringen en Bredene (Ethias Cross). Toon Aerts eindigde als derde. In de stand krijgen we zo drie leiders met 28 punten: Iserbyt, Hermans en Aerts.

Volledig scherm © BELGA

Denise Betsema neemt leiding in Superprestige over met zege in Ruddervoorde

Ook bij de vrouwen was Pauwels Sauzen-Bingoal aan het feest. De Nederlandse Denise Betsema (28), die over half cross een solo opzette, was sterker dan haar landgenote Annemarie Worst. Inge van der Heijden vervolledigde het podium voor Belgisch kampioene Sanne Cant. Wereldkampioene Lucinda Brand werd vijfde. Dankzij haar zege is Betsema meteen ook de nieuwe leidster in de Superprestige.

Volledig scherm Denise Betsema © BELGA