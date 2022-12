Wat voor soort product is het? En hoe kan een sporter er voordeel mee doen? 6 vragen en antwoorden over Letrozole Metabolite

VeldrijdenIn de urine van Toon Aerts werden begin dit jaar sporen van Letrozole Metabolite aangetroffen. Het medicijn duikt soms op in de bodybuildingwereld, maar is verder vrij onbekend bij het grote publiek. Zes vragen en evenveel antwoorden over het product dat Aerts twee jaar langs de kant dreigt te houden.

Wat voor product is Letrozole Metabolite?

“Het is een geneesmiddel dat wordt gebruikt in de nabehandeling van chemotherapie”, zegt professor Peter Van Eenoo, hoofd van het Gentse dopinglab. “Het verhindert de afbraak of omzetting van testosteron, het mannelijke geslachtshormoon, en aanverwanten naar oestrogeen, het vrouwelijke geslachtshormoon.”

Is het makkelijk op te sporen?

“Ja, het is een makkelijk op te sporen product. Dus ik denk dat we meer atleten pakken die Letrozole gebruiken dan dat we er pakken die hele kleine dosissen epo gebruiken.”

Wordt het vaak gebruikt als dopingmiddel?

“Het is duidelijk geen exotisch product. Wij hebben elk jaar een aantal positieve gevallen in ons labo. Wereldwijd waren het er 17 in 2020. Ter vergelijking: bij epo waren dat er dat jaar 28, en daarvan bestaat het idee dat er heel veel van gebruikt wordt. 17 gevallen is niet heel hoog, maar het is ook geen obscuur product. Het is teruggevonden in verschillende sporten, maar het is het meest populair in de pure krachtsporten. Denk aan bodybuilding, gewichtheffen, powerlifting. Er zijn ook roeiers op betrapt, en boksers, en tennissers.”

Is het makkelijk verkrijgbaar?

“Het is niet zo’n duur medicijn, en je kan het ook krijgen op de zwarte markt.”

Volledig scherm Toon Aerts en Professor Peter Van Eenoo, hoofd van het Gentse dopinglab © Belga/Photo News

Hoe kan een sporter er voordeel mee doen?

“Het product is niet prestatiebevorderend op zichzelf, maar het zet processen in gang die dat wel zijn. Het houdt de afbraak van anabole steroïden tegen, waaronder het lichaamseigen testosteron. Interessant voor een atleet, want testosteron is nuttig voor een sporter, terwijl oestrogeen dat veel minder is. Door het gebruik van Letrozole heb je langer nut van je eigen testosteron, of van andere steroïden die je mogelijk bijkomend inneemt. Atleten gebruiken anabole steroïden vooral om de spierproductie te vergroten, maar anabole steroïden helpen ook bij de recuperatie bij langdurige inspanningen bij meerdaagse competitie. Je blijft er langer fris door.”

Kan het voorkomen in voedingssupplementen?

“Medicijnen horen niet thuis in voeding, maar je kan contaminatie nooit honderd procent uitsluiten.”

Volledig scherm © Photo News