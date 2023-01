Wat hebben we geleerd uit de kerstperiode? Deze vijf conclusies kun je gebruiken voor jouw Gouden Cross-ploeg

Gouden CrossDe voorbije dagen zaten heel wat veldritliefhebbers op het puntje van hun stoel. Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock bezorgden ons meerdere kippenvelmomenten. Ook Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout waren tijdens de kerstperiode op de afspraak. Wie neem jij op in jouw (nieuwe of bestaande) Gouden Cross -ploeg? Onderstaande conclusies kunnen je op weg helpen.

1) Het WK wordt razendspannend

Het wereldkampioenschap in het Nederlandse Hoogerheide belooft een waar spektakelstuk te worden. Van der Poel trok de laatste paar veldritten aan het kortste eind, maar hoopt op het parcours van zijn vader (Adrie van der Poel, red.) voor de vijfde keer in zijn carrière wereldkampioen veldrijden te worden. Van Aert kan zich voor de vierde keer tot beste veldrijder ter wereld kronen. Pidcock past voor het WK. Benidorm - op 22 januari - wordt zijn laatste cross deze winter.

Volledig scherm Wout van Aert en Mathieu van der Poel. © Photo News

2) Iserbyt komt opnieuw aan de oppervlakte

In Diegem kwam Iserbyt na een knappe wedstrijd als vierde over de streep. De West-Vlaming tankte er duidelijk vertrouwen na een periode vol kommer en kwel. Op nieuwjaarsdag profiteerde de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal van een valpartij van Pidcock en maakte hij het zegegebaar in de GP Sven Nys. Iserbyt bombardeerde zich zo tot topfavoriet voor het BK. Bij afwezigheid van Wout van Aert, lijkt zijn ploeggenoot Michael Vanthourenhout zijn voornaamste uitdager te worden in Lokeren.

Volledig scherm Eli Iserbyt. © Photo News

3) Sweeck lijkt over zijn vormpiek heen te zijn

Vierde in Mol, zesde in Gavere, achtste in Heusden-Zolder en elfde in Diegem. Laurens Sweeck reeg in november de overwinningen nog aan elkaar, maar de laatste tijd loopt het allesbehalve van een leien dakje voor de voormalige Belgische kampioen. Met Koksijde komt er wel een cross aan die hem op het lijf geschreven is.

Volledig scherm Laurens Sweeck. © Photo News

4) Van Empel, Pieterse en Van Anrooij zijn een klasse beter dan de rest

De drie piepjonge Nederlandse dames rijden hun concurrentes week na week in de vernieling. Vorig seizoen lieten ze al enkele vlagen van hun talent zien, maar dit seizoen zijn onze noorderburen helemaal ontbolsterd.

Volledig scherm Fem van Empel, Puck Pieterse en Shirin van Anrooij. © BELGA

5) Lucinda Brand wordt steeds sterker

Een breuk in de hand en een verkoudheid zorgden ervoor dat Lucinda Brand zich niet kon onderscheiden in de eerste seizoenshelft. Maar ze lijkt net op tijd in vorm. Brand stond in de drukke eindejaarsperiode vier keer op het podium. Op het WK wil ze het vuur aan de schenen leggen van Van Empel, Pietere en Van Anrooij.

Volledig scherm Lucinda Brand. © BELGA

